Wunderschön ranken sich die Blütenzweige um die Shampooflasche. Auf der Bodylotion legen sich grüne Blätter um eine Kokosnuss. Beim Gang durch das Kosmetikregal erscheint alles so rein und ursprünglich. "Botanical", "organic", "natural" heißt es auf immer mehr Produkten. Fühlt sich das beim Kauf nicht gut an? Dabei ist es leider viel banaler: Die Kosmetikindustrie hat erkannt, dass immer mehr Menschen Wert darauf legen, was auf und in ihren Körper kommt. Doch was sind nur blumige Werbeversprechen und woran kann man sich orientieren, wenn man Kosmetik und Pflegeprodukte kaufen möchte, die sowohl unbedenklich für die eigene Gesundheit als auch für die Umwelt sind?

SZPlus