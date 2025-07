Naturkatastrophen haben im ersten Halbjahr dieses Jahres zu überdurchschnittlich hohen Schäden geführt. Allein die Waldbrände in Kalifornien, die sich im Januar ereignet haben, kosten die Versicherungsbranche 40 Milliarden US-Dollar, meldet Munich Re. Insgesamt fielen für Waldbrände, Stürme, Überschwemmungen und Erdbeben weltweit Schäden in Höhe von 131 Milliarden Dollar an. 80 Milliarden US-Dollar davon sind versichert.

Zum Vergleich: In den vergangenen zehn Jahren lagen die Gesamtschäden in den ersten Halbjahren im Schnitt bei 101 Milliarden Dollar. Bei den Versicherern landeten davon 41 Milliarden Dollar. 2025 ist also fast doppelt so teuer wie der Schaden-Durchschnitt.

Der Rückversicherer macht auch den Klimawandel für die Entwicklung verantwortlich. „Der beste Weg, Schäden so weit wie möglich zu vermeiden, ist Prävention, etwa durch widerstandsfähigere Bauweisen“, sagt Munich-Re-Vorstand Thomas Blunck. Er fordert außerdem, nicht länger in Gebieten mit sehr hohem Risiko zu bauen.

Von der Trump-Regierung ist wenig Unterstützung zu erwarten

Bei den Rückversicherern sichern sich Versicherer ihrerseits gegen besonders hohe Schäden ab. Entsprechend genau beobachten die Munich Re und ihre Konkurrenten die steigenden Schäden. Die Branche warnt vor einer Situation, in der Hausbesitzer sich nicht mehr gegen Waldbrände oder Überschwemmungen versichern können, weil Anbieter das Risiko nicht mehr tragen wollen. In Teilen der USA ist eine solche Versicherungskrise bereits eingetreten.

Die Munich Re hat früh vor den Folgen des Klimawandels gewarnt. Allerdings hat sie in jüngster Zeit an Glaubwürdigkeit eingebüßt, weil sie aus mehreren Klimainitiativen der Finanzwirtschaft ausgetreten ist.

Die Munich Re macht ein Drittel ihres Umsatzes in den USA. Den Bränden nahe Los Angeles war eine anhaltende Trockenheit vorausgegangen, solche Phasen werden durch die Erderwärmung begünstigt. „Der Klimawandel spielt eine Rolle. Der Haupttreiber für steigende Schäden ist aber, dass immer höhere Werte betroffen sind“, sagt Tobias Grimm, der Chefklimatologe von Munich Re. Soll heißen: Wo mehr und teurere Gebäude und Strukturen stehen, ist das Schadenpotenzial entsprechend höher.

Schon lange warnen führende Versicherungsmanager vor den Folgen der Erderhitzung. Im März hatte sich Günther Thallinger von der Allianz entsprechend geäußert. Das steigende Risiko von Extremwetterereignissen drohe nicht nur die Versicherer zu überfordern, sondern auch den Staat. „Der Kapitalismus muss diese existenzielle Bedrohung jetzt lösen“, schrieb Thallinger damals auf dem Portal Linkedin. Der einzige Weg sei, eine weitere Anreicherung von CO₂-Emissionen in der Atmosphäre zu verhindern. „Die Idee, dass Marktwirtschaften ohne Versicherung, Finance und dem Schutz von Vermögenswerten weiter existieren können, ist eine Fantasie“, so der Allianz-Manager.

Ein vom Waldbrand verwüstetes Grundstück im wohlhabenden Stadtteil Pacific Palisades, im Westen von Los Angeles. (Foto: Damian Dovarganes/dpa)

Von der aktuellen US-Regierung unter Präsident Donald Trump ist allerdings wenig Unterstützung zu erwarten. Sie hat sich aus dem Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Statt der Förderung von erneuerbaren Energien will Trump die Ölförderung ausbauen.

Dabei sind die USA erfahrungsgemäß stark von Naturkatastrophen betroffen. Nicht nur das teuerste Schadensereignis im ersten Halbjahr 2025 ereignete sich mit den Waldbränden in den USA, auch die Plätze zwei bis fünf der teuersten Katastrophen nach versicherten Schäden entfielen auf Stürme und Überschwemmungen in den USA. „Auf Nordamerika entfallen 90 Prozent aller versicherten Schäden“, sagt Munich Re-Klimatologe Grimm.

In Europa hielten sich die Belastungen dagegen in Grenzen. Die Schäden im ersten Halbjahr beziffert Munich Re hier auf 4,9 Milliarden Doller, von denen 2,8 Milliarden Dollar versichert waren. Teuerstes Ereignis nach Gesamtschäden war ein Sturm mit Hagel, der Ende Juni Frankreich, Österreich und Deutschland traf, mit 1,2 Milliarden Dollar. Davon waren 800 Millionen Dollar versichert.

In Deutschland haben die hohen Schäden durch Überschwemmungen in den vergangenen Jahren die Diskussion über eine mögliche Pflichtversicherung für Hausbesitzer befeuert. Sogenannte Elementarschäden, etwa durch Überschwemmungen, müssen in Deutschland über eine Zusatzdeckung zur Gebäudeversicherung abgedeckt werden.

Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag angekündigt, dass die Wohngebäudeversicherung im Neugeschäft nur noch mit Elementarschutz angeboten werden soll und bestehende Verträge zu einem Stichtag entsprechend erweitert werden. Auch soll ein Opt-Out geprüft werden. Das würde bedeuten, dass sich Kunden, wenn sie das wollen, gegen den Abschluss einer Elementardeckung entscheiden können. Befürworter einer Pflichtversicherung argumentieren, dass nur so der Steuerzahler entlastet würde, der bei Überschwemmungskatastrophen regelmäßig für Schäden aufkommen müsse. Die Versicherungsbranche befürwortet dagegen eine freiwillige Lösung mit Opt-Out.

Es gibt auch eine positive Nachricht bei den Naturkatastrophen: Die Zahl der Todesopfer ist rückläufig. Sie lag mit 7 100 zwar über dem Vorjahreswert von 4 600, aber deutlich unter dem Zehn-Jahres-Schnitt von 11 300 tödlich Verunglückten. Besonders viele Menschen kamen 2025 durch ein Erdbeben im März in Myanmar zu Tode, nämlich 4 500.