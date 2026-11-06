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Absturz der Tech-AktienDie blaue Welle verunsichert Anleger

Lesezeit: 3 Min.

In den Aktiendepots vieler Anlegerinnen geht es gerade in eine Richtung: nach unten.
In den Aktiendepots vieler Anlegerinnen geht es gerade in eine Richtung: nach unten.
Brendan McDermid/REUTERS

Der Nasdaq erlebt den schlechtesten Tag seit anderthalb Jahren. Die Aktien von Tesla, Nvidia und anderen Tech-Konzernen stürzen ab. Das hängt mit dem Sieg der Demokraten bei den Midterms zusammen.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

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Für Elon Musk läuft es gerade nicht so gut. Erst versenkte er fast 500 Millionen Dollar im Wahlkampf und musste zusehen, wie die von ihm unterstützten Republikaner bei den Midterms untergingen. Nun stürzen auch noch die Aktien seiner Unternehmen ab. Das Papier seines Raumfahrtkonzerns Space-X verlor am Donnerstag neun Prozent. Die Aktie von Tesla notierte sogar fast elf Prozent im Minus.

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