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RaumfahrtEine Festwoche für Raketen-Nerds

Lesezeit: 3 Min.

Die Artemis-Kapsel „Orion“ im April dieses Jahres mit vier Astronauten auf dem Weg zum Mond. 2028 sollen wieder Astronauten auf dem Mond anden.
Die Artemis-Kapsel „Orion“ im April dieses Jahres mit vier Astronauten auf dem Weg zum Mond. 2028 sollen wieder Astronauten auf dem Mond anden.
NASA/dpa

Die Nasa will im Sommer während der bemannten Mission Artemis 3 die Mondlander von Space-X und Blue Origin in der Erdumlaufbahn testen. Dafür sollen binnen weniger Tage drei Großraketen starten. Der Nasa-Chef sieht aber noch technische Probleme.

Von Dieter Sürig

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Als die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa im Frühjahr 1969 die Landefähre für die Apollo-Mondflüge in der Erdumlaufbahn testete, da war die Mission relativ überschaubar. Mit Apollo 9 starteten drei Astronauten auf einer Saturn-Rakete, setzten die Mondfähre aus und übten zehn Tage lang das Andockmanöver und andere Prozeduren, die für die Mondlandung von Apollo 11 vorgesehen waren. Wenn die Nasa voraussichtlich im Spätsommer kommenden Jahres mit der Mission Artemis 3 die beiden Mondlander für die 2028 geplante Mondlandung testen möchte, wird sie unvergleichlich mehr Hardware in die Erdumlaufbahn schicken.

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