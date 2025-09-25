Das Publikum hat abgestimmt: Ein Reinigungszug, der britische Gleise vom herbstlichen Laub befreit, heißt nun „Ctrl Alt Deleaf“. Über die Chancen und Risiken öffentlicher Namensfindung.

Von Martin Wittmann, London

Ein Brite hat seine zwei Söhne nach Bösewichten in James-Bond-Filmen benannt. Von Reportern der Times, in der die entsprechende Bekanntmachung stand, diese Woche danach gefragt, antwortete er: „Die meisten Menschen bereuen es, mit den Namen ihrer Kinder auf Nummer sicher gegangen zu sein, wo sie dabei doch Spaß haben hätten können.“ Nur ganz vielleicht werden das Blofeld und Scaramanga später auch so sehen wie ihr Vater.