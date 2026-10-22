Trotz drohender Einschnitte bei Fahrplänen sieht die Bundesregierung keine Spielräume, um Finanzlücken im Nah- und Regionalverkehr auf der Schiene zu schließen. Die Folge könnten höhere Ticketpreise oder seltener fahrende Bahnen sein. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger ( CDU ) erteilte zum Abschluss der zweitägigen Verkehrsministerkonferenz (VMK) in Hohenschwangau Forderungen der Länder eine Absage, dass der Bund Mehrkosten ausgleichen soll. Im Verkehrshaushalt seien die Möglichkeiten beschränkt.

Gleichwohl gebe es das gemeinsame Ziel, Abbestellungen von Verkehren zu verhindern, sagte Bilger. Es komme auf einen effizienten Mitteleinsatz vor Ort an. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), aktueller VMK-Vorsitzender, warnte vor einem schlechteren Angebot für die Fahrgäste. Die Länder bräuchten Planungssicherheit.

Bilger sagte, der Bund unterstütze den Schienenpersonennahverkehr „in der Verantwortung der Länder“ aktuell insgesamt mit mehr als 15 Milliarden Euro – neben den Regionalisierungsmitteln sei dies unter anderem auch der Bundeszuschuss zum Deutschlandticket. Außerdem investiere der Bund so viel nie wie in den Erhalt des Schienennetzes.

Die Länder wollen deutlich mehr Geld. Bayerns Minister Bernreiter verwies auf höhere Preise für neue Züge, höhere Energiekosten und Lohnkostensteigerungen. Das Thema habe sich durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) verschärft. Dieser hatte eine Trassenpreisbremse für den Nahverkehr gekippt.

Trassenpreise sind eine Art Maut für die Nutzung des Schienennetzes. Damit finanziert die Bahn-Infrastruktursparte DB InfraGO einen wesentlichen Teil des Betriebs, der Instandhaltung und Bereitstellung des Netzes. Das Geld fließt in Unterhalt und Erhalt von Gleisen, Weichen und Oberleitungen. Nach dem EuGH-Urteil sollen nun die Trassenpreise im Nahverkehr stark steigen.

Die Länder forderten den Bund auf der VMK auf, die aus dem EuGH-Urteil resultierenden Mehrbelastungen vollständig zu kompensieren und kurzfristig Planungssicherheit für die Länder und Aufgabenträger herzustellen. Wann eine generelle Reform der Trassenpreise kommt, ist unklar – das Bundesverkehrsministerium arbeitet aktuell daran. Die Länder fordern, dass bestimmte Infrastrukturkosten der Bahn nicht länger über Trassenpreise refinanziert und vor allem investitionsbedingte Kosten aus den Trassenpreisen herausgelöst werden.