Der Schock kam in der Nacht auf Freitag: Israel hat den Iran angegriffen, der zurückgeschlagen. An den Ölmärkten und in der Wirtschaft ruft das Nervosität hervor, weil die Kampfhandlungen auch am Wochenende andauerten. Die Notierungen für die britische Ölsorte Brent und US-Leichtöl WTI schossen am Freitag zeitweise um fast 15 Prozent nach oben und schlossen mit einem Plus von jeweils fast sieben Prozent. Mit 75,18 und 73,18 Dollar je Fass (159 Liter) lagen sie auf dem höchsten Niveau seit Monaten. „Die große Frage ist natürlich: Wie weit wird das gehen?“, sagt Chris Scicluna, Chefanalyst beim Finanzdienstleister Daiwa Capital Markets. Es ist vor allem die Angst vor Versorgungsengpässen, die nun die Ölpreise weiter nach oben treiben dürfte. Iran sei ein wichtiger Exporteur des Rohstoffs und könne nun für eine ganze Zeit ausfallen, sagte etwa Jochen Stanzl vom britischen Finanzdienstleister CMC Markets. „Man muss auch befürchten, dass andere Ölförderanlagen der Region unter Beschuss geraten, sollte sich aus dem Angriff ein größerer Konflikt entwickeln.“