17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Nahaufnahme Wenn der Stahl lebt

Ist Stahl in Europa tot? Andreas Goss sagt: "Stahl lebt", zumal der Stoff in so vielen Produkten stecke. Optimismus kann der Oberpfälzer in seinem neuen Job gut gebrauchen.

Von Benedikt Müller

Andreas Goss ist einer, der für sein Produkt und für seine Leute werben kann. "Wir sind überall, wir verfolgen Sie", sagte der Chef der Thyssenkrupp-Stahlsparte kürzlich: Egal ob in Armbanduhren oder Getränkedosen, in Möbeln oder Windrädern, überall stecke der Werkstoff drin. "Wir wollen Signale senden, dass Stahl eben nicht stirbt", sagte Goss in einer Rede, als sein Konzern eine CO₂-sparende Technologie am Werk in Duisburg einweihte. "Das Gegenteil ist der Fall: Stahl lebt. It's alive and kicking." Gesund und munter. ...