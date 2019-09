Es gibt sie noch, die guten Nachrichten, sogar aus Großbritannien. Trotz Brexit finden sich im Vereinigten Königreich Unternehmer, die an die Zukunft ihres Landes glauben. Jim Ratcliffe ist so einer. Der Brite will in dieser Woche einen Deal bekannt geben, der durchaus als patriotischer Akt zu verstehen ist. Sir Jim will, berichtet die Financial Times, ausgerechnet in dem Werk einen neuen Geländewagen bauen, das der Autokonzern Ford im kommenden Jahr schließen wird: in Bridgend, Wales. Kommt es dazu, würde Sir Jim zum Retter verloren geglaubter Arbeitsplätze und damit ein Liebling von Premierminister Boris Johnson, der sein Land am 31. Oktober aus der EU führen will.

Ratcliffe, 66 Jahre alt, ist ein Brexit-Fan. Er hält nichts von der EU und findet dafür deutliche Worte: "Brüssel ist ineffizient und sehr bürokratisch. Das Konzept der Vereinigten Staaten von Europa funktioniert nicht." Wie der Staubsauger-Unternehmer James Dyson zählt er zu jenen Milliardären im Königreich, die den EU-Austritt herbeisehnen. Doch anders als Dyson, der den Sitz seines Konzerns von Großbritannien nach Singapur verlegt hat, inszeniert sich Ratcliffe weiter als überzeugter Untertan seiner Majestät. So verlegte er die Zentrale seines Unternehmens Ineos 2016 von der Schweiz zurück nach London. Sein Vermögen wird auf mehr als 18 Milliarden Pfund geschätzt. Er ist Gründer, Mehrheitseigner und Chef von Ineos, einem der größten Chemiekonzerne der Welt.

Für einen, der zur britischen Oberklasse zählt, hat Ratcliffe einen ungewöhnlichen Lebenslauf. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, sein Vater war Schreiner und hatte kein Geld, um seinen Sohn auf eine der teuren Universitäten zu schicken. Jim Ratcliffe besuchte eine staatliche Schule und studierte in Birmingham Chemie-Ingenieurwesen. Nach dem Abschluss fing er beim Öl- und Gaskonzern BP an, wechselte zum Rivalen Esso und heuerte schließlich 1989 beim Finanzinvestor Advent International an.

Ratcliffe bezeichnete diesen Schritt einst als Wendepunkt in seiner Karriere. Bei dem Investor lernte er, Unternehmen zu bewerten, Kaufverhandlungen zu führen und die Finanzen in Ordnung zu bringen. Ratcliffe hatte nun Erfahrung sowohl in der Industrie als auch bei der Übernahme von Firmen. Im Jahr 1992, kurz vor seinem 40. Geburtstag, wagte er den Schritt in die Selbständigkeit. Mit einem Geschäftspartner und Unterstützung von Advent kaufte er BP eine Chemiesparte ab. 1994 brachten sie die Firma an die Börse. So ging es weiter. Der Engländer kaufte, was andere loswerden wollten, und machte damit Profit.

Der britische Patriot, als den er sich seit dem Brexit-Referendum darstellt, war er nicht immer. So ist Ratcliffe etwa Eigentümer des französischen Erst-Liga-Klubs OGC Nizza, was englischen Fußballfans nur sehr schwer zu erklären ist. Hinzu kamen Spekulationen, ob er seinen Wohnsitz aus Steuergründen nach Monaco verlegt hat. Doch das scheint plötzlich nicht so wichtig zu sein, will er doch nun in seiner Heimat ein Auto bauen lassen, das an den britischen Geländewagen schlechthin erinnern soll: den Land Rover Defender. Ratcliffe, so sagt er selbst, möchte den "Nachfolger im Geiste" herstellen. Er spekuliert offenbar darauf, dass viele Defender-Liebhaber das Original vermissen - schließlich wird Land Rover das Modell in seiner alten kastenförmigen Form nicht weiter bauen, sondern ein SUV, das zwar noch den Namen trägt, aber mit dem Ur-Design des Geländewagens nicht mehr viel zu tun hat.

Sir Jim will der Welt einfach beweisen, dass es sie noch gibt: die guten alten britischen Autos, denen nicht einmal der Brexit etwas anhaben kann.