13. Mai 2019, 09:32 Uhr Nahaufnahme Burger für Dobrindt

Rügenwalder-Chef Godo Röben ärgert sich über CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Dies hängt mit dessen Reise ins Silicon Valley und einer amerikanischen Firma namens Beyond Meat zusammen, die mit Fleisch nichts zu tun hat.

Von Silvia Liebrich

Godo Röben, Geschäftsführer der Rügenwalder Mühle, hat Alexander Dobrindt (CSU) auf einen Veggie-Burger eingeladen. Das wirft natürlich die Frage auf, was einen mittelständischen Wursthersteller dazu veranlasst, ausgerechnet dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe im Bundestag einen fleischlosen Happen anzubieten. Um das zu ergründen, muss man zunächst in die USA schauen: Dort legte Anfang Mai der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat einen fulminanten Start an der New Yorker Nasdaq hin. Ein Start-up, das von Microsoft-Mitgründer Bill Gates, Hollywood-Star Leonardo DiCaprio und anderen Investoren mit Kapital bedacht wurde.

Auch an Dobrindt* ging dieses Ereignis offenbar nicht spurlos vorüber. Er sei erst kürzlich im Silicon Valley gewesen und habe dort die Vorzüge eines vegetarischen Burgers entdeckt, schwärmte dieser vor Kurzem in der Bild am Sonntag. "Die sehen nicht nur aus wie Fleisch, die fühlen sich auch so an und schmecken genauso, sind aber komplett vegetarisch." Öko müsse eben Spaß machen, so der CSU-Politiker. Dann fügte er noch hinzu: "Mehr Nachhaltigkeit gelingt mit Innovationen, nicht mit Verboten."

Das mag der Rügenwalder-Mann nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich gehört das Unternehmen mit Sitz in Bad Zwischenahn in Niedersachsen zu den Pionieren bei pflanzlichen Wurst- und Fleischprodukten. Und es ist nicht lange her, da bezeichnete Dobrindts CSU-Kollege Christian Schmidt das Veggie-Schnitzel noch als Blödsinn, das nach Ansicht des früheren Agrarministers verboten werden sollte.

Grundsätzlich freut sich Röben über den Erfolg des US-Konkurrenten Beyond Meat, der nun mit knapp vier Milliarden Dollar bewertet ist. Denn vom Veggie-Boom profitiere die ganze Branche. "Ich denke, es ist auch klar, welcher Börsenwert sich daraus für uns ableiten lässt", sagt er mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich lag der Jahresumsatz von Beyond Meat zuletzt bei etwa 75 Millionen Euro, Rügenwalder erzielte 2017 einen ähnlichen Wert mit vegetarischen und veganen Produkten. Und überhaupt: "Beyond Meat macht Verluste, wir Gewinne!", sagt er. Der 50-Jährige ist bekannt dafür, dass er nicht lange um den heißen Brei herumredet.

Klar schwinge da auch ein bisschen Neid mit, gibt Röben zu. Er ärgert sich über die Medien, "die gern und ausführlich Start-ups in den USA feiern, aber den deutschen Mittelstand oft übersehen". Vor allem aber ärgert er sich über die Ignoranz von Politikern, "die erst in die USA fahren müssen, um herauszufinden, dass ein Veggie-Burger schmeckt".

Der Geschäftsführer hat die ersten pflanzlichen Rügenwalder-Produkte 2015 gegen viele Widerstände, auch im eigenen Haus, auf den Markt gebracht. Inzwischen macht die fleischlose Kost bei Rügenwalder mehr als 30 Prozent des Umsatzes aus. Im nächsten Jahr sollen es 40 Prozent sein. Längst sind auch Lebensmittelkonzerne wie Nestlé und Unilever auf den Trend aufgesprungen. In der Branche wurde die Rügenwalder Mühle, die mit Fleisch groß wurde, noch vor ein paar Jahren müde belächelt. "Inzwischen ist das Lächeln vielen ins Gesicht gefroren", meint Röben. Er glaubt auch, dass das Geschäft mit Fleisch künftig schwieriger wird. Nur: "Ein Fleischkonzern wie Tönnies kommt aus seinem Geschäftsmodell nicht so leicht raus, er kann schließlich keine Mohrrüben schlachten."

Röben will nun den Verkehrsminister davon überzeugen, dass auch seine Veggie-Burger richtig gut sind. "Unser Produkt schneidet bei Blindverkostungen genauso gut ab wie der Burger von Beyond Meat", schreibt er in seiner Einladung an Dobrindt. Geantwortet habe der Minister leider noch nicht, sagt er. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

*Anmerkung der Redaktion: Alexander Dobrindt ist der Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag. In einer früheren Version wurde er irrtümlich als Bundesverkehrsminister bezeichnet, das Amt hatte er bis Oktober 2017 inne.