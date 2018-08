30. August 2018, 14:08 Uhr Nafta-Abkommen Kanada ringt um einen Pakt mit Trump

US-Präsident Trump hat mit Mexiko neue Regeln für den gemeinsamen Handel präsentiert, ohne das dritte Mitglied des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta mit einzubeziehen: Kanada.

Bis Freitag ringen die Kanadier nun um eine Einigung mit Washington. Ein Problem ist nicht nur der enge Zeitplan, sondern auch das schlechte Verhältnis zwischen den Verhandlern.

Von Matthias Kolb , Toronto

Geht es um perfekte Inszenierungen, dann ist Justin Trudeau kaum zu schlagen. Kanadas Premierminister weiß, wie wichtig Bilder und eine gute Story in der Politik sind. Schon deshalb konnte ihm der Auftritt von Donald Trump zu Wochenbeginn nicht gefallen. Stolz verkündete der US-Präsident, sich mit Mexiko auf neue Handelsregeln geeinigt zu haben und setzte Ottawa damit ein Ultimatum: Bis Freitag soll das Land dem bilateralen Handelsdeal zustimmen, ansonsten drohen hohe Zölle.

Kanada schien ausgetrickst und übervorteilt worden zu sein. Eigentlich sollten die USA und Mexiko nur über die Autoindustrie verhandeln. Doch plötzlich präsentierten beide Länder einen umfassenden Deal. Und das, ohne Kanada mit einzubeziehen, das dritte Mitglied im bislang gültigen gemeinsamen Freihandelsabkommen Nafta. "They have thrown us under the bus", urteilten kanadische Kommentatoren. Ähnlich sahen es die Karikaturisten. In der Zeitung Globe and Mail hing Kanadas Nationalsymbol, der Biber, frustriert am Telefon und hörte in der Nafta-Hotline nur den Anrufbeantworter. Im Toronto Star brausten Trump und Mexikos scheidender Präsident Enrique Peña Nieto im Auto davon und ließen einen mit Wasser bespritzten Trudeau zurück.

Es dauerte eine Weile, bis Kanada seine Rolle als gleichberechtigter Partner der nordamerikanischen Freihandelszone wiederfand. Seit Dienstag führt die für Handel zuständige Außenministerin Chrystia Freeland intensive Gespräche in Washington, und auch Premier Trudeau gibt sich selbstbewusst. Eine Einigung bis Freitag sei möglich, sagte der Sozialdemokrat nach einem Anruf bei Trump. Zugleich machte er klar, dass er sich nicht erpressen lassen wird: "Kein Nafta-Deal ist besser als ein schlechter Nafta-Deal."

Dabei zweifelt in der Hauptstadt Ottawa und im Finanzzentrum Toronto kaum jemand daran, dass seine Regierung eine Einigung will und daher auch zu Zugeständnissen bereit ist. Schließlich gehen drei Viertel der kanadischen Exporte in die USA. Vor allem in der Lebensmittel- und Autoindustrie sind die Produktionsketten eng verknüpft.

Zugeständnisse könnte Kanada nun in der Landwirtschaft machen. US-Hersteller sollen mehr Zugang zum staatlich geschützten Milchmarkt bekommen, berichtet die Globe and Mail. Kanada schützt seine Landwirte mit einem System, das der abgeschafften Milchquote der EU ähnelt; ausländische Konkurrenten sollen durch Importzölle von bis zu 270 Prozent abgeschreckt werden. Ähnliche Regelungen gibt es für Eier und Geflügel. Künftig sollen Amerikaner auch die für die Käseproduktion nötige "ultragefilterte Milch" exportieren dürfen, deren Handel im Nafta-Abkommen von 1994 nicht geregelt war.

Eine komplette Abschaffung des Systems kommt für Trudeau allerdings nicht in Frage. Unter den Bauern der größten Provinzen Ontario und Quebec würde dies zu Protesten führen und seine Wiederwahl im Herbst 2019 gefährden. Ein Kompromiss, der das Quotensystem beendet, würde wegen der einflussreichen Farmerlobby wohl ohnehin im Parlament scheitern, sagt der Landwirtschaftsexperte Sylvain Charlebois von der Dalhousie University.

Im gemeinsamen Handel zwischen den USA und Kanada, der sich zuletzt auf 673 Milliarden Dollar pro Jahr belief, machen Milcherzeugnisse nur etwa 700 Millionen Dollar aus. Doch die Industrie ist zum Symbol dieses Streits geworden. Trump scheint geradezu besessen vom kanadischen Protektionismus. In den Tweets, die er aus dem Weißen Haus abfeuert, ist der kanadische Milchmarkt ein Dauerthema - und in Ottawa weiß man, dass Trump hier einen symbolischen Erfolg braucht. Er möchte den Farmern im wichtigen "Swing State" Wisconsin beweisen, dass er sein Versprechen einlöst, das für die USA angeblich so desaströse Abkommen zu reformieren.