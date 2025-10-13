Erst der Nachtzug nach Paris, bald der nach Stockholm? Gerade wird eine Linie nach der anderen eingestellt. Dabei ist die Nachfrage eigentlich da. Was dahintersteckt.

Es sind harte Tage für Nachtzug-Fans. Nachdem die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) kürzlich erst bekannt gegeben haben, ihre Nightjets zwischen Berlin und Paris sowie Wien und Paris über München zum Jahresende einzustellen, steht nun eine weitere Verbindung auf der Kippe. Die schwedische Staatsbahn SJ hat das Ende ihres Nachtzugs von Berlin nach Stockholm verkündet. Ende August 2026 soll Schluss sein. Zwar hat Montag das private Zug-Unternehmen RDC angekündigt, die Linie weiterbetreiben zu wollen, allerdings in begrenztem Umfang und auch nicht über das gesamte Jahr hinweg. Ist das viel bejubelte Comeback der Nachtzüge in Europa also schon wieder vorbei?