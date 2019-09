Ob es um die globalen Handelskonflikte, den ersten Bitcoin-ETF oder neue Technologien wie künstliche Intelligenz ging - auf Norbert Hofmann war stets Verlass. "Das kann ich gerne machen und merke es also so vor", pflegte der freie Autor zu sagen, wenn die Redaktion mit einem Auftragswunsch auf ihn zukam. Und man kam gerne auf ihn zu. Kein Thema war dem versierten Wirtschaftsjournalisten zu komplex. Auch nach der x-ten Anfrage zum Handelsstreit spürte er neue, interessante Aspekte für das SZ Spezial "Finanzieren im Mittelstand" auf. Ein "Hofmann" war gut recherchiert, aktuell, fair und ausgewogen. In der Branche war Norbert Hofmann beliebt und als Autor geschätzt. Seine zuvorkommende und freundliche Art, gepaart mit einer ungewöhnlich einfühlsamen Stimme werden viele vermissen. Seine Texte für dieses Spezial hat Norbert Hofmann vor wenigen Tagen geschrieben. Am vergangenen Sonntag ist der Autor, der seit 1997 für die Süddeutsche Zeitung tätig war, überraschend im Alter von 64 Jahren gestorben.