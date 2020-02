Es war einer der größten Fälle von Bilanzbetrug in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Im Juli 2002 hatte das Telefonunternehmen Worldcom bei einem Gericht Gläubigerschutz nach dem amerikanischen Konkursrecht beantragt. Worldcom war damals einer der ganz Großen, Mutterkonzern von MCI, dem zweitgrößten Anbieter von Ferngesprächen in den USA. 1999 hatte Worldcom einen Marktwert von 180 Milliarden Dollar und beschäftigte 80 000 Mitarbeiter. Jetzt waren die Kassen leer. Es stellte sich heraus, dass ein großer Teil der Erlöse von Worldcom - mindestens elf Milliarden Dollar - Phantombuchungen waren.

Zu verantworten hatte das Desaster der Gründer und langjährige Chef des Unternehmens, Bernard Ebbers. Er musste sich vor einem Gericht in Manhattan verantworten. Die Richter sprachen ihn 2005 in allen neun Anklagepunkten schuldig, darunter Verschwörung, Bilanzfälschung und Wertpapierbetrug, und schickten ihn für 25 Jahre ins Gefängnis. Das Urteil wurde als bahnbrechender Erfolg für die Verfolger von Wirtschaftsverbrechern gefeiert.

Bernard Ebbers, der zeitweise über ein Vermögen von einer Milliarde Dollar verfügt haben soll, war ein Glücksritter, wie sie gelegentlich auf neuen Märkten auftauchen. Dass Telefongesellschaften in scharfem Wettbewerb zueinander stehen, gilt heute als normal. Bis in die 1980er-Jahr hinein war das jedoch unvorstellbar, auch in Amerika. Dann, im Jahr 1983, ordnete ein Gericht die Zerschlagung des amerikanischen Telefon-Monopolisten AT&T an, wodurch es für Investoren interessant wurde, mit Telefonaten zu handeln. Es war das Feld, auf dem Bernard Ebbers reüssieren sollte.

Ebbers, der meist "Bernie" genannt wurde, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Er wurde in Edmonton (Kanada) geboren, sein Vater war Handelsvertreter. Bernie besuchte mehrere Colleges, er arbeitete als Milchmann und als Türsteher in einem Nachtclub. Im College spielte er Basketball (er war 1,93 Meter groß) und verdingte sich als Basketball-Trainer.

1985, zwei Jahre nach dem AT&T-Urteil stieg Ebbers zusammen mit anderen bei einer Firma namens Long Distance Discount Service (LDDS) ein. Das Unternehmen wuchs durch Firmenzukäufe, meist auf Kredit finanziert. Ebbers setzte sich an die Spitze von LDDS und nannte die Firma in Worldcom um.

Wegen seines starken Egos (und der von ihm bevorzugten Stiefel aus Texas) nannten sie Ebbers auch den "Telecom Cowboy". Er galt als Star-Manager. Doch als die Blase auf dem Markt für Telecom-Aktien platzte, zeigten sich hässliche Seiten in Ebbers' Erfolgsgeschichte. So hatte er sich von der Firma 400 Millionen Dollar geliehen, um mit Worldcom-Aktien zu spekulieren. Im April 2002 wurde er entlassen. Rechnungsprüfer hatten weitere Ungereimtheiten in den Büchern entdeckt. Drei Monate später war Worldcom am Ende.

Eigentlich hätte Ebbers nach dem Urteil von 2005 noch bis 2028 in einem Gefängnis in Fort Worth (Texas) bleiben müssen. Kurz vor Weihnachten ordnete jedoch eine Richterin die vorzeitige Haftentlassung aus humanitären Gründen an. Ebbers litt unter Demenz, er war fast blind und hatte Herzprobleme. Am Sonntag ist Ebbers bei seiner Familie in Mississippi im Alter von 78 Jahren gestorben.