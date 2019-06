4. Juni 2019, 18:52 Uhr Nachruf auf Rolf Peffekoven Meister des Monstrums

Der Finanzwissenschaftler Rolf Peffekoven ist tot. Etliche seiner Schüler saßen und sitzen bis heute in Ministerien von Bund und Ländern.

Von Hendrik Munsberg

In jeder Wissenschaft stößt man auf die gleiche intellektuelle Pyramide: Es gibt viele Hochschullehrer von durchschnittlicher Qualität, einige wirklich gute Professoren - und nur ganz wenige, die als Kapazitäten gelten; akademische Lehrer also, die ihr Fachgebiet souverän überblicken und denen Gehör geschenkt wird, schon weil sie ihr Anliegen auch Laien verständlich machen können. Wenn "Peffekoven", wie er von Fachkollegen ehrfurchtsvoll genannt wurde, sich beispielsweise zum Zustand des Bund-Länder-Finanzausgleichs äußerte, jenem schaurig-vielgestaltigen Monstrum, das den föderalen Geldfluss in Deutschland bis ins Kleinste regelt, dann pflegten Minister und Ministeriale in der ganzen Republik aufzumerken. Jetzt ist Rolf Peffekoven, der letzte große Finanzwissenschaftler der Bundesrepublik, im Alter von 80 Jahren gestorben.

Wann immer der am 29. Juni 1938 in Gummersbach geborene Rolf Peffekoven auftrat, verströmte er preußisches Arbeitsethos. Das hatte viel mit seinem Fachgebiet zu tun, der Finanzwissenschaft. Das ist ein typisch deutscher Wissenschaftszweig, der aus mehreren Quellen schöpft - einerseits aus der international geprägten ökonomischen Theorie, dabei jedoch meist aus dem Blickwinkel der Freiburger Schule, deren Hauptanliegen es ist, der staatlichen Wirtschaftspolitik einen Halt gebenden Ordnungsrahmen zu verpassen, wofür vor allem Ludwig Erhard stand; andererseits aus der deutschen Verwaltungswissenschaft, deren Wurzeln bis zu den preußischen Reformern wie dem Freiherrn vom Stein und dem Fürsten von Hardenberg reichen, die sich einst kühn der Modernisierung des Staates verschrieben hatten.

Rolf Peffekoven verfasste zahlreiche Lehrbücher und Aufsätze, darunter "Deutsche Einheit und Finanzausgleich", "Die Finanzen der Europäischen Union", "Mehr Wettbewerb im Föderalismus wagen". Schon die Titel lassen erkennen: Er verstand seine Wissenschaft nie als akademischen Selbstzweck, sondern vor allem als Aufgabe, der Politik wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zu geben. Natürlich schrieb Peffekoven auch eine Art Bibel für Generationen von Studenten, seine "Einführung in die Grundbegriffe der Finanzwissenschaft." Etliche seiner Schüler saßen und sitzen bis heute in Finanz- und Wirtschaftsministerien von Bund und Ländern.

Früh hatte Rolf Peffekoven eine beeindruckende akademische Laufbahn begonnen. Er startete 1963 als wissenschaftlicher Assistent an der TU Berlin, bereits mit 32 Jahren wurde er auf den Lehrstuhl für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Ruhr-Universität Bochum berufen. Von 1983 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2006 leitete er das Institut für Finanzwissenschaft der Universität Mainz.

Höchste Autorität erreichte Rolf Peffekoven, als er im Frühjahr 1991 vom damaligen CDU-Kanzler Helmut Kohl in den "Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung" berufen wurde. Zehn Jahre lang gehörte Peffekoven zu den "Fünf Weisen", die der Bundesregierung Jahr für Jahr ein Hunderte Seiten dickes Gutachten übergeben, das präzise Handlungsempfehlungen für die Politik enthält. Wie viel davon umgesetzt wird? Das herauszufinden, wäre den Schweiß einer Forschungsarbeit wert.