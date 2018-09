28. September 2018, 18:59 Uhr Nachlass Ach, Gunni!

Hier war richtig was los: Gunter Gabriel singt 2017 im Harburger Hafen vor seinem Hausboot.

Was für ein Erbe: Ein Jahr nach dem Tod von Gunter Gabriel wird das Hausboot des Sängers verkauft.

Von Angelika Slavik , Hamburg

All dieses Zeug. Die Platten, die Bücher, die Zeitungsschnipsel. Die durchgelaufenen Schuhe. Die Plakate von Johnny Cash. All dieses Zeug auf diesem unglaublichen, unglaublichen Boot.

Es ist mehr als ein Jahr vergangen, seit sich der Sänger Gunter Gabriel bei einem Treppensturz einen Halswirbel gebrochen hat, ein paar Tage danach ist er gestorben. Es war ein verdammt kompliziertes Leben, das damals zu Ende ging, und das Boot gehört zu den Dingen, die von diesem Leben geblieben sind. Das Boot und die Songs. Und 450 000 Euro Schulden.

Yvonne Koch ist Gabriels älteste Tochter, sie hat dieses Erbe angenommen, obwohl sie gewusst hat, dass es ihr eine Menge Ärger bringen wird. Einen "finanziellen Schrotthaufen" habe der Vater ihr hinterlassen, sagt sie. Aber wenn sie das Erbe abgelehnt hätte, wären davon auch die Rechte an Gabriels Musik betroffen gewesen. Und die wollte sie behalten. Die Lieder sollten ihr gehören, nicht irgendeinem Nachlassverwalter oder einem Konzern. Die Lieder sind der gute Teil dieses Erbes. Sie bringen auch Geld, aber das, was die Gema da so überweist, wird nicht reichen, um die Schulden abzudecken, lange nicht.

Auch deshalb soll das Boot jetzt einen neuen Besitzer bekommen: Für 30 000 Euro können Interessenten die Magdeburg erwerben, die seit 1997 Gabriels Zuhause war. Das Boot liegt im Harburger Hafen im Süden von Hamburg. 6,20 Meter breit, mehr als 23 Meter lang. Wenn man mit Gunter Gabriel verabredet war, stellte er sich - damit man es auch findet! - vor das Boot und wartete. Er sah dann aus wie seine eigene Statue. Eine Statue in einer roten Jogginghose, einem löchrigen T-Shirt und schwarz-weißen Lederslippern.

Yvonne Koch hofft, dass vielleicht ein Fan das Boot kauft und daraus ein Museum macht. Es gibt dort ja wirklich etwas zu sehen: Die alte Tour-Küche von Luciano Pavarotti, auf die Gabriel immer so stolz war. Einen Whirlpool mit "Farbtherapie", den er mal statt einer Gage bekommen haben soll. Und, natürlich, das Chaos. Gabriel hatte die 120 Quadratmeter bis unter die Decke vollgestopft: Er führte Tagebuch, er schnitt Zeitungsartikel aus, von denen er manche in Hefte klebte und andere rumliegen ließ. Es gab Blümchen, Lichterketten, Fotos, Kissen, Alben, Fernseher. "Hey Boss, ich brauch mehr Geld", hieß Gabriels berühmtester Hit, er stammt aus dem Jahr 1974. Tatsächlich blieb die Sache mit den Finanzen für den Sänger ein lebenslanges Thema - er hatte, das sieht man auch an diesem unmöglichen, rostigen Boot, dennoch ein reiches Leben.