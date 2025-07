Manche Industrien hoffen darauf, ihre Emissionen plötzlich loszuwerden: CO₂ soll abgeschieden, weiterverwendet oder tief im Erdboden versenkt werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Björn Finke und Nakissa Salavati, München/Düsseldorf

Ein bisschen klingt es wie Zauberei: Man könnte das Klimagas CO₂ doch einfach einfangen, weiterverwenden oder in der Erde versenken. Tatsächlich gibt es die Technologie zum Teil schon, und sie wird bereits angewandt. Allerdings ist sie umstritten, wie sich am Mittwoch beim „SZ Nachhaltigkeitsgipfel“ in München zeigte. Was dahintersteckt und wer davon profitiert: ein Überblick.