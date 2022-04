Aus den Sechzigern in die Zukunft

In Hamburg will das kommunale Wohnungsunternehmen Saga seine Wohnungen klimafreundlich sanieren.

Millionen Häuser in Deutschland müssen dringend saniert werden. In Hamburg geht der Großvermieter Saga dabei einen neuen Weg. Zu Besuch in Wohnblöcken, die wieder Vorbild sein wollen.