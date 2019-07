23. Juli 2019, 18:39 Uhr Nachhaltigkeit "Wo bleiben die Veränderungen?"

Nanda Bergstein arbeitete bei einer NGO in Indien und bei der Beratungsfirma Sustain. Dann ging sie als Direktorin für Unternehmensverantwortung zu Tschibo, um dort das Thema Nachhaltigkeit voranzubringen.

Von Caspar Dohmen

Als Kind bewunderte Nanda Bergstein bei den Urlaubsreisen in die indische Heimat der Mutter die modischen Kostüme, die ihre Großmutter und Tante als Modedesignerinnen entwarfen und für ihre Boutique in Mumbai nähen ließen. Etwa das rosa Haute Couture Kleid, das mit goldenen Fäden durchzogen war und das Bergstein damals wie ein "Bonbon" vorkam. In Bayern, in Schrobenhausen, wo sie als Tochter einer Lehrerin und eines Ingenieurs aufwuchs, ging es nicht so elegant zu, da trug sie stolz ihre "Lieblingsjeans". Dass ...