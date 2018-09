12. September 2018, 18:52 Uhr Nachhaltige Haute Cuisine Grüne Menüs

Der Sternekoch Heiko Nieder vom Hotel Dolder Grand in Zürich arbeitet für eine anspruchsvolle Klientel - und findet es nicht schwierig, dabei nachhaltige Standards einzuhalten.

Von Katharina Wetzel

Die Ochsenbrust mit Schneckenkruste, Meerettich und Kohl ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Bei dem mit Blüten und Kräutern in detaillierter Feinstarbeit bedeckten kleinen Kunstwerk zeigt sich die Vielseitigkeit des Heiko Nieder, Chefkoch im "The Restaurant" des Hotels Dolder Grand in Zürich. Nieder, sportliche Statur, kantige Gesichtszüge, 18 Gault-Millau-Punkte, zwei Michelin-Sterne, könnte wie manch anderer den Starkoch heraushängen lassen. Doch dafür ist er viel zu diszipliniert. Die große Bühne überlässt er seinen Gerichten.

SZ: Sie arbeiten als Restaurantkoch seit 2008 im Dolder, einem der besten Hotels Zürichs. Was ist für Sie Luxus?

Heiko Nieder: Die Zeit, in der man die freie Zeit planen kann, ist der größte Luxus. Und dass ich essen und trinken kann, was ich möchte und worauf ich Lust habe. Das liegt zum einen an dem Land, in dem ich lebe. Zum anderen auch daran, dass ich das Geld verdiene, um mir das leisten zu können. Denn gute Lebensmittel - ich rede jetzt nicht von Kaviar - kosten etwas, einfach aufgrund der Art des Anbaus oder des Transportes und weil es keine Masseware ist. Es ist schön, wenn man sich diese guten Produkte leisten kann. Darüber bin ich glücklich.

Müssen nachhaltige Produkte teuer sein?

Nein. Mit weniger Dünger und Schädlingsbekämpfungsmittel oder ohne kann der Ernteertrag aber geringer ausfallen, Angebot und Nachfrage machen den Preis. Teils sind natürliche Anbau- und Fangmethoden kostenintensiver als Zuchtprodukte.

Legen Sie Wert auf Regionalität?

Klar, wenn das Produkt aus der näheren Umgebung kommt, bin ich glücklich. Wert lege ich auf den Geschmack. Meine Küche ist international. Die Produkte kommen von der ganzen Welt.

Und die vielen Kräuter und Blüten beziehen Sie aus dem hoteleigenen Garten?

Aus unserem Kräutergarten beziehen wir die normalen Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Bohnenkraut. Von unserer "wilden Wiese" nehmen wir so etwas wie Pimpinelle, Schafgabe. Weiter sammeln wir noch Kornellkirschen, Felsenbirnen und Äpfel von unserem Grundstück.

Was inspiriert Sie zu Kombinationen wie beispielsweise Bretonischer Hummer mit Erdbeeren, Randen, Estragon und Senf?

Der Wunsch, mich selbst zu überraschen und etwas Neues zu entdecken. Es geht im Grunde darum, mich selbst zu animieren, unseren Gästen ein neues Geschmackserlebnis zu bieten und sie zu unterhalten.

Ist das schon das ganze Geheimnis der hohen Kunst des Kochens?

Nein. Das Geheimnis ist natürlich so zu kochen, dass es schmeckt. Das ist die Basis von allem. Selbst wenn ich mir eine neue Kombination ausdenke, bringt das alles nichts, wenn es nicht schmeckt. Klar gehört erst mal die Kreativität und Fantasie dazu, sich das vorstellen, aber am Ende ist es immer nur Handwerk. Wir sind vielleicht nicht der Schmied, wir sind dann der Goldschmied. Doch um das Ganze zu erschaffen, muss man Geschmack lernen.

Also ist guter Geschmack erlernbar?

Es ist etwas gemein. Denn es gibt keine Skala für guten Geschmack oder Richtlinien, an die man sich halten kann. Ob etwas schmeckt oder nicht, wird immer individuell entschieden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Kochlehre mussten wir früher immer Gemüse und andere Produkte kontrollieren. Wenn man sich nicht auskennt, dann kennt man auch einen Geruch nicht oder hat kein Gefühl für die Konsistenz, also, wie sich etwas anfühlt, das nicht gut ist. Und wenn unser Chef bei seiner Kontrolle noch etwas gefunden hat, was nicht mehr gut war oder annähernd nicht mehr gut war, dann mussten wir das essen. Da lernt man sehr schnell. Heute rieche ich auf 20 Meter Entfernung, wenn etwas nicht mehr gut ist oder einen Stich hat. Korkiger Wein, ranziges Olivenöl oder einfach nur Gläser, die riechen, weil sie zu lange gestanden haben - das sind einfache Sachen, die man lernen kann. Doch dann geht es noch in die Feinheiten.

‹ › Liebe zum Detail: Ein Auszug aus den Kreationen von Heiko Nieder.

Muss man als Sternekoch hypersensibel sein?

Ich glaube, das sind wir alle. Ja, das ist so.

Als Sternekoch hat man da sicher Vorteile. Doch ist dies mitunter auch eine Last?

Wenn wir etwas schaffen, ist das immer nur eine Momentaufnahme. Wir sind ein Architekt für den Teller, aber dieses Bauwerk müssen wir am Abend 40, 50 mal wiederholen. Das muss immer im gleichen Geschmack und in der gleichen Intensität sein. Das ist nicht einmal gekocht und dann mit der Kelle drauf, sondern jeder Teller muss abgenommen werden. Man muss ein Gefühl dafür haben, wenn etwas nicht stimmt. Ich habe einmal einen Kellner gestoppt und meinte: "Da ist keine Einlage drin." Man sah es nicht, denn es war eine Schaumsuppe. Dann bin ich mit dem Löffel reingegangen, und da war wirklich nichts drin. Der Kellner war ganz verdutzt. Man braucht einen bescheuerten siebten Sinn und muss immer sensibel sein. Das macht Spaß, aber es kann auch ganz schön lästig sein.

Sie meinen den hohen Druck, immer perfekt sein zu müssen?

Das ist Alltag. Dadurch, dass man dem Kunden immer das Beste bieten möchte, ist der Druck ständig da. Service ist Service. Da kann man nicht mal sagen, heute geht es mir nicht gut. Man muss sich immer konzentrieren und aufpassen. Und bei manchen Kunden besonders.

Zum Beispiel?

Wenn zum Beispiel Hochallergiker kommen, hat man wirklich Druck. Denn wenn der Spuren von irgendetwas im Essen bekommt, kann der vielleicht sterben. Da muss man überaus konzentriert sein.

Fragen die Gäste auch nach der Herkunft der Produkte oder der Anbauweise und den Herkunftsländern der Erzeugnisse?

Dies wird obligatorisch in unsere Menüs geschrieben, inklusive der Fangweise der Fische.

Wie schwierig ist es in der Haute Cuisine, nachhaltige, ökologische Standards einzuhalten?

Gar nicht schwierig, da wir nur die besten Produkte suchen. Diese sind einfach nachhaltig und nach grünen Standards produziert.

Ihr Patissier Andy Vorbusch verarbeitet selbst weiße Rippen von Salatköpfen und vermeintliche Abfälle wie Strunke zu einem Dessert. Ist das nicht eher einer saturierten Gesellschaft geschuldet, die nach immer neuen Kreationen giert als einem zunehmenden ökologischen Bewusstsein?

Nein, das hat nichts mit solchen Gedanken zu tun. Mehr mit unserem eigenen Drang, Zucker zu reduzieren und beim Dessert andere Wege einzuschlagen.

Wie lange brauchen Sie, um die Produkte auszuwählen und ein Menü zusammenzustellen?

Wenn ich eine neue Speisekarte schreibe, fange ich mit dem Tasting Menü an, das sind zwölf Gänge. Dann überlege ich: Was hat jetzt Saison? Was möchte ich davon verarbeiten? Das ist dann so wie beim einarmigen Banditen - dem Glücksspielautomat - die erste Sieben. Dann findet man noch weitere Produkte, das ist die zweite Sieben. Aber das, was den Unterschied ausmacht zu normalen Gerichten, dass es anders ist und interessant ist, einfach noch mehr Spaß macht, das ist die dritte Sieben. Das ist der Jackpot. Und das dann mal zwölf Gerichte plus Amuse Bouche plus was wir sonst noch alles haben. Alles in allem kann das so zwei bis drei Wochen dauern, bis die Menükarte geschrieben ist.

Viel Aufwand für eine Menükarte. Nicht jeder kann sich jedoch mittags ein Amuse-Bouche-Menü für 98 Franken oder ein Zwölf-Gänge-Menü für 298 Franken am Abend leisten.

Das ist auch eine Frage der Häufigkeit. Ich finde es toll, wenn junge Leute kommen, die wirklich darauf gespart haben und das vielleicht zum ersten Mal machen - mit Berührungsängsten und allem, was dazu gehört. Ein Achtzehnjähriger etwa, der seiner ersten Liebe ein bisschen imponieren möchte. Der kommt hier her und gibt das wenige Geld aus, das er hat, um dieses Erlebnis zu zelebrieren. Wir freuen uns über alle Gäste, aber das ist ganz schön, wenn man so etwas sieht.

Wie ist es als Starkoch, an ein Hotel angebunden zu sein?

Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir sind manchmal neidisch auf die Jungs, die selbständig sind und kurze Wege bei der Abstimmung haben. Umso mehr Meinungen aufeinandertreffen, desto länger dauert eine Entscheidung. Wir freuen uns dagegen aber über die Möglichkeiten, die uns das Haus bietet zuzüglich der Übernachtung. Auch an schwächeren Tagen kommen dann noch immer Gäste aus dem Hotel. Das sind Vorteile, die andere nicht haben. Für mich überwiegen die Vorteile, die wir hier haben.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Offiziell startet der bei mir um 9 Uhr bis 14.30 Uhr, geht dann um 17.30 Uhr weiter und dauert dann bis 23.30 Uhr. Das wäre ein entspannter Tag.

Machen Sie das jeden Abend nach dem Dinner, dass Sie von Tisch zu Tisch gehen oder nur zu besonderen Anlässen ?

Das mache ich jeden Abend, das ist ganz wichtig. Nicht nur, um Feedback einzuholen. Es ist auch so, dass die Gäste das wollen. Einmal habe ich von einem Gast eine Email bekommen, der sich beschwerte, ob sich der Küchenchef zu fein ist, um herauszukommen. Die Gäste sind an dem Abend gegangen, bevor ich meine Runde gemacht habe. Manche essen ein größeres Menü, manche ein kleineres. Ich kann nicht mitten drin rausgehen, wenn wir in der Küche noch Action haben. Erst muss alles fertig sein, und dann ziehe ich mir auch eine neue Jacke an.

Sie haben Ihre Passion zum Kochen von Ihrer Großmutter geerbt, die in einer Kantine am Schlachthof gearbeitet hat.

Wenn der Kindergarten geschlossen war, hat mich meine Oma mit zum Schlachthof genommen. Und ich habe immer noch in Erinnerung wie ich durch die Küche gelaufen bin- was heute für ein Kind undenkbar wäre wegen der großen Töpfe mit heißem Fett und heißem Wasser. Ich habe immer noch den Geruch in der Nase. Meine Oma konnte von dort die feinsten Sachen mitbringen. Es gab immer leckeres Essen, was mich faszinierte. Und da denkt man, wie geht denn das? Klar gab es bei meinen ersten Versuchen auch katastrophale Geschichten. Doch irgendwie hat es doch funktioniert.

Die Haute Cuisine ist mitunter sehr futuristisch, mit viel Chichi. Braucht es das Brimborium? Übertüncht es nicht manchmal die guten Produkte, die schon einen Eigengeschmack haben?

Reicht ein nackter Raum und ein Stuhl und ein Tisch? Reicht eine Matratze auf dem Boden, ein Fenster und fließend Wasser? Ja, aber sind wir nicht auch glücklich, wenn wir einen tollen Stuhl haben, ein schönes Zimmer mit einem tollen Ambiente? Ein schönes, weiches Bett und ein Fenster mit einer Aussicht? Wir kaufen die Basis, die das wichtigste ist und machen noch irgendwas dazu, was das Ganze aufwertet. Es darf nicht überspielen oder einen anderen Geschmack kaputt machen, aber wir freuen uns darüber, wenn das Ganze auch noch schön präsentiert ist und etwas dabei ist, dass das Auge auch noch mitspielt, obwohl die Karotte, die so lecker schmeckt, uns eigentlich reichen würde.

Dabei gelten Sie doch als Meister des Weglassens. Wie stark nehmen Sie Rücksicht auf den Charakter des Hauses?

Ach. Ich mache nirgendwo Blattgold drauf - auch wenn das hier vielleicht passen würde. Ich möchte aber, dass dieser exklusive Raum, dieses Ambiente, die Liebe zum Detail und die Eleganz auch in der Küche weitergehen. Das soll man spüren. Es ist klassisch und modern zusammen. Und das sind unsere Gerichte auch.

Was darf in einer guten Küche nicht fehlen?

Puh, da gibt es so vieles. Zu Hause gilt: Liebe und Spaß am Kochen, dann kommt der Rest von alleine.

Manche führen ihre große Liebe hier bei Ihnen aus. Wie beglücken Sie denn Ihre Frau? Was kochen Sie dann?

Ich beglücke sie, wenn es nicht zu lange dauert in der Küche. Sie sagt: "Familie, Familie, Familie. Kümmer dich um uns." Das finde ich auch gut. Ich koche zu Hause auch nicht so wie hier. Da gibt es zwischendurch auch einfach mal auf die Schnelle ein Glas Champagner und Austern.