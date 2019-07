29. Juli 2019, 18:58 Uhr Nachhaltig anlegen Mehr Moral, bitte

Viele Menschen möchten ihr Geld nachhaltig anlegen. Die Standards und Definitionen dafür sind jedoch noch sehr uneinheitlich. Bei vielen Angeboten muss der ethische Anleger noch Kompromisse machen.

Von Nils Wischmeyer , Köln

Lange Zeit galt in der Finanzwelt ein Kriterium als entscheidend: die Rendite. Sie musste stimmen, steigen und durfte auf keinen Fall stagnieren. Wer eine hohe Rendite versprach, bekam die Kunden auf der anderen Seite des Tischs oft dazu, ihr Geld anzulegen. Das allein aber reicht in Zeiten von "Fridays for Future" nicht mehr. Die Menschen schauen zunehmend darauf, ihr Geld nicht nur renditeträchtig, sondern immer öfter auch nachhaltig anzulegen.

Dem Forum für Nachhaltige Geldanlage zufolge lag das Anlagevolumen in nachhaltige ...