Im Vorspann von Filmen und Romanen steht ja gern mal, die Ähnlichkeit mit real existierenden Personen sei „zufällig“. Aber dann gibt es Serien und Bücher, die sind so nah an einem Geschehen, dass der Satz wie eine Lüge wirkt. Und dann gibt es da diese Lebensrealitäten, die so sehr an inszeniertes Hollywood-Drama erinnern, dass es nur logisch erscheint, fiktive Geschichten daran anzulehnen.
MedienkonzernRupert Murdoch regelt seine Nachfolge – und bleibt sich treu
- Der 94-jährige Medienmogul Rupert Murdoch hat seinen Sohn Lachlan als Nachfolger bestimmt, der bis 2050 die neue Familienstiftung leiten wird.
- Die drei anderen älteren Murdoch-Kinder werden aus der Unternehmensführung ausgeschlossen und erhalten dafür je 1,1 Milliarden Dollar Entschädigung.
- Die Entscheidung hat globale politische Bedeutung, da Lachlan als noch konservativer als sein Vater gilt und das Medienimperium mit Fox News und Wall Street Journal weiter nach rechts steuern könnte.
Der Medienmogul hat endlich entschieden, wie es mit seinem Imperium weitergeht. Das ist nicht nur eine Familiensache, sondern eine Angelegenheit von globaler Bedeutung.
Von Lea Hampel
