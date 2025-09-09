Die Entscheidung hat globale politische Bedeutung, da Lachlan als noch konservativer als sein Vater gilt und das Medienimperium mit Fox News und Wall Street Journal weiter nach rechts steuern könnte.

Der Medienmogul hat endlich entschieden, wie es mit seinem Imperium weitergeht. Das ist nicht nur eine Familiensache, sondern eine Angelegenheit von globaler Bedeutung.

Von Lea Hampel

Im Vorspann von Filmen und Romanen steht ja gern mal, die Ähnlichkeit mit real existierenden Personen sei „zufällig“. Aber dann gibt es Serien und Bücher, die sind so nah an einem Geschehen, dass der Satz wie eine Lüge wirkt. Und dann gibt es da diese Lebensrealitäten, die so sehr an inszeniertes Hollywood-Drama erinnern, dass es nur logisch erscheint, fiktive Geschichten daran anzulehnen.