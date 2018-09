11. September 2018, 13:18 Uhr Nach Streikankündigung Ryanair droht streikenden Piloten mit Stellenabbau

Die irische Billigfluglinie Ryanair, die von Mittwoch an bestreikt werden soll, droht Mitarbeitern in Deutschland mit einem Stellenabbau.

Der geplante Streik sei unnötig und inakzeptabel, teilte das Unternehmen mit.

Piloten und Flugbegleiter versuchen derzeit gemeinsam, bessere Arbeitsbedingungen zu erzielen.

Die irische Billigairline Ryanair droht Mitarbeitern mit einem Stellenabbau in Deutschland, sollte es weitere Pilotenstreiks geben. Solche Arbeitskampfmaßnahmen führten zur Streichung von Standorten und Stellen für Piloten und Flugbegleiter, erklärte das Unternehmen am Dienstag.

Die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und die für die Kabine zuständige Gewerkschaft Verdi hatten ihre an deutschen Flughäfen angestellten Mitglieder zuvor zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen. Erstmalig versuchen damit die Gewerkschaften der beiden Berufsgruppen gemeinsam, Verbesserungen für die Beschäftigten zu erzielen.

Es geht um die Entlohnung, aber auch um die Arbeitsbedingungen

Die Fluglinie bezeichnet den geplanten Streik als unnötig und inakzeptabel. Sie fordert ihre Beschäftigten auf, am Mittwoch wie gewohnt zur Arbeit zu erscheinen. "Wir bedauern den angedrohten Streik, der unnötig is, weil Ryanair sowohl einer unabhängigen Vermittlung, als auch der Verhandlung deutscher Verträge und einem höheren Grundeinkommen für deutsche Piloten zugestimmt hat", so Marketing-Chef Kenny Jacobs. Das Streik beschädige das Geschäft von Ryanair in Deutschland und damit die Arbeitsplätze.

Hinzu komme, dass die Bezahlung der Ryanair-Piloten besser sei als bei anderen Airlines, deren Mitarbeiter VC vertrete. Es sei inakzeptabel, dass eine Gewerkschaft, die Piloten mit einem Jahresgehalt von bis zu 190 000 Euro vertrete, derart kurzfristig die Reisepläne von Urlaubern durchkreuze, so Jacobs.

Der Ausstand der VC-Piloten soll am Mittwoch um 03.01 Uhr beginnen und am Donnerstag um 02.59 Uhr enden. Verdi sprach von einem ganztägigen Streik der rund 1000 Flugbegleiter an allen deutschen Standorten am Mittwoch. Bei den Streiks geht es um die Entlohnung, aber auch um die Arbeitsbedingungen bei Ryanair. Europas größte Airline steht dafür immer wieder in der Kritik. Die Gehälter gelten im Branchendurchschnitt als niedrig, viele Piloten sind nicht angestellt, sondern fliegen als Selbstständige durch die Luft. Die Fluktuation in der Kabine ist hoch. Ryanair hatte erstmals Ende 2017 Gewerkschaften als Verhandlungspartner anerkannt.

Bereits im August hatten Ryanair-Piloten in Deutschland und anderen europäischen Ländern die Arbeit niedergelegt. Betroffen waren damals etwa 55 000 Passagiere. Zwischenzeitlich hat das Unternehmen mit den nationalen Pilotengewerkschaften in Italien und Irland separate Abschlüsse getroffen, die aber der deutschen VC nicht ausreichen.