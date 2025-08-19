Finanzbranche Machtkampf bei Bank N26 entschieden 19. August 2025, 15:44 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Seine Firma mischte den Bankensektor in Deutschland auf: Valentin Stalf, Geschäftsführer und Mitgründer von N26, hier bei einem Termin im Jahr 2023. (Foto: Christian Charisius/dpa)

Das einstige Berliner Start-up war mit großen Hoffnungen gestartet, zuletzt aber häuften sich die Probleme. Nun zieht sich der Gründer und Co-Chef Valentin Stalf zurück. Sein wahrscheinlicher Nachfolger ist kein Unbekannter in der Branche.

Von Nils Heck und Meike Schreiber, Frankfurt, Köln

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback