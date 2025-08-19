N26 war eine Zeit lang der Schreck des deutschen Banken-Establishments. Binnen weniger Jahre schaffte es die junge Onlinebank, mehrere Millionen Kunden anzuwerben, die zuvor anderen Privatbanken oder Sparkassen und Volksbanken treu waren. Zeitweise war N26 sogar eines der am höchsten bewerteten Start-ups in Europa. Co-Vorstandschef und Gründer Valentin Stalf fabulierte auf Konferenzen schon von mehr als 50 Millionen Kunden und einer goldenen Zukunft für sein Unternehmen.
FinanzbrancheMachtkampf bei Bank N26 entschieden
Das einstige Berliner Start-up war mit großen Hoffnungen gestartet, zuletzt aber häuften sich die Probleme. Nun zieht sich der Gründer und Co-Chef Valentin Stalf zurück. Sein wahrscheinlicher Nachfolger ist kein Unbekannter in der Branche.
Von Nils Heck und Meike Schreiber, Frankfurt, Köln
