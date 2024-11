Die Direktbank ist die Finanzaufsicht Bafin fast los und verzeichnet das beste Quartal seit ihrer Gründung. Wie die vergangenen zwei Jahre waren und was N26 jetzt vorhat.

Von Nils Heck, Berlin

Interessiert sich überhaupt noch jemand für uns? Diese Frage trieb den N26-Gründer Valentin Stalf in den vergangenen zweieinhalb Jahren ständig um. Denn so richtig wissen konnte er es nicht. Die Finanzaufsicht Bafin hatte N26 Ende 2021 eine fette Strafe aufgebrummt. Weil die Bank ohne Filialen bei der Geldwäsche-Prävention mächtig geschlampt hatte, durfte sie über Jahre hinweg nur eine sehr begrenzte Zahl an Kunden aufnehmen.