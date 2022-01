Von Saskia Aleythe, Hamburg

Bemalt ist die "Global Dream" schon, auf dem Bug fliegt ein Raumfahrer wie Superman über die Wellen, dahinter prangt ein roter Planet mit Umlaufbahn. Auch Schmetterlinge haben es in das Design geschafft, gelbe, blaue, man kann gute Laune bekommen beim Anblick des Kreuzfahrtschiffs, das in Wismar gebaut wird. 9500 Passagiere sollen sich auf ihm einmal vergnügen, auch eine Achterbahn gehört zum Spektakel, an dem sich vor allem chinesische Gäste erfreuen sollen: Sich 55 Meter über dem Meeresspiegel durch die Gegend schleudern zu lassen, das sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr möglich sein, da sollte die "Global Dream" bereits in See stechen. Aber die Zeit für große Träume ist erstmal vorbei.

Am Montag meldeten die MV Werften Insolvenz an, wie das Amtsgericht in Schwerin bestätigte. Zuvor waren die Mitarbeiter über diesen Schritt informiert worden. Es ist wohl eine direkte Folge der Pandemie, im Laufe der vergangenen zwei Jahre war die Werft finanziell immer mehr in Schieflage geraten. Noch am vergangenen Freitag warteten die Angestellten an den Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund auf ihre Löhne.

Die Asiaten steigen 2016 ein - die Probleme blieben

Mehr als 1900 Mitarbeiter der Werften in Mecklenburg-Vorpommern verdienen mit dem Bau der Kreuzfahrtschiffe ihr Geld; als der asiatische Konzern Genting Hongkong 2016 als Eigner einstieg, war das ein Jobmotor für die ostdeutsche Schiffbaubranche. Das Hauptgeschäft der Asiaten liegt im Betreiben von Casinos und Kreuzfahrtschiffen - doch die Amüsierbranche befindet sich seit Pandemie-Start im Krisenmodus. Entsprechend langsam und verhalten flossen die Gelder für die Werftarbeiter - oder gar nicht. Bis zuletzt konnten die MV Werften die Finanzierung der "Global Dream" - Projektname Global 1 - nicht sicherstellen, es ist mit 1,5 Milliarden Euro eines der größten und teuersten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

Detailansicht öffnen Es scheint keine Rettung möglich: Werft-Chef Carsten Haake (links) und Genting-Präsident Colin Au (zweiter von links) informieren in Wismar über die Lage der MV Werften. (Foto: Frank Hormann/dpa)

Die Zukunft der Werften war zuletzt zum Politikum geworden - der Bund hatte eine Unterstützung von rund 600 Millionen Euro in Aussicht gestellt, finanziert aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der in der Pandemie zur Rettung von Unternehmen und Arbeitsplätzen ins Leben gerufen worden war. Die "Global Dream" sollte im Fall der MV Werften als Sicherheit verwendet werden, doch es schien immer fraglich zu sein, ob und wie viel Geld vom Eigentümer Genting Hongkong fließt.

Bund und Länder verhandelten noch am Freitag mit den MV Werften und dem Eigner über die Lage, etwa 60 Millionen Euro Eigenmittel plus Garantien habe der Genting-Konzern beisteuern sollen. Doch selbst über diese vergleichsweise geringe Summe scheiterten die Verhandlungen. Über die Gründe gibt es unterschiedliche Ansichten. Man habe sich abgearbeitet an den Auflagen des Bundes, sagte MV-Werften-Geschäftsführer Carsten Haake zuletzt. Vom Präsidenten von Genting Hongkong, Colin Au, war zu vernehmen, der Konzern hätte dem Bund vier Angebote zur Finanzierung vorgelegt, die aber abgelehnt worden seien.

Allerdings hatte sich der Eigentümer mit seinem Vorgehen zuletzt nicht in eine vorteilhafte Lage manövriert und eher undiplomatisch präsentiert. Noch vor dem Jahreswechsel hatte Genting die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern verklagt: man wollte die sofortige Auszahlung eines Hilfsdarlehens in Höhe von 78 Millionen Euro gerichtlich erzwingen. Eine Unterstützung der Werften mit 300 Millionen Euro war bereits im Sommer vom Wirtschaftsministerium abgenickt und gewährt worden, bei den neuen Verhandlungen ging es um die Ausgestaltung des Gesamtpakets.

Wie es mit den Mitarbeitern an den drei Standorten nun weitergeht, ist unklar. Bereits im vergangenen Jahr waren 1000 feste Stellen gestrichen worden. Und wie es mit der "Global Dream" weitergeht, ist auch nicht gewiss: das Schiff ist zu 75 Prozent fertiggestellt.