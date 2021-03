Im ersten Lockdown schoss die Nachfrage nach Dosentomaten in Italien in die Höhe. Kein Wunder, schließlich haben die Menschen mehr Zeit zum Kochen - und ohne Tomaten sind die Nationalgerichte Pasta und Pizza undenkbar.

Von Ulrike Sauer, Rom

Mit 26 hat man Träume. Francesco Mutti hatte einen nüchternen Plan. Den Abschluss in Finanzmanagement der britischen Universität Cardiff in der Tasche entschloss sich der junge Italiener, in seine bodenständige Heimatstadt Parma zurückzukehren, den Mittelpunkt des italienischen Food Valley. Das war 1994. Seine Freunde stürzten sich in Dotcom-Abenteuer oder heuerten in der Finanzbranche an. Mutti jedoch entschied sich für Dosentomaten. Ausgerechnet.