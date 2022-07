Von Helena Ott und Felicitas Wilke

Am Morgen danach tauschen sich die Frauen über die "obszön schöne Kurve" aus. Was sie mit den euphorischen Instagram-Beiträgen meinen, ist der Verlauf der Unterschriftenzahl. Johanna Röh, eine Tischlerin mit eigenem Betrieb in Niedersachsen, hat die Petition eingereicht. Ihre kleine Tochter ist jetzt acht Wochen alt. Aber in der Schwangerschaft merkte sie, wie schutzlos Selbständige dastehen, wenn sie keinen Partner haben, der sie mitfinanzieren kann oder wie Johanna Röh noch Geld von einer Stiftung bekommen. "Ich hätte mir nicht mal was zu essen kaufen können", sagt die 34-Jährige.