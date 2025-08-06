Eissorten Ice Ice Baby 6. August 2025, 17:43 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Ausgefallene Eiscremesorten liegen im Trend, nicht nur in den USA. (Foto: Christina Horsten/dpa)

Ein amerikanischer Eishersteller bringt den vielleicht intimsten Sommergeschmack aller Zeiten: Muttermilch. Klingt absurd? Ist es auch. Aber offenbar nicht absurd genug, um kein Trend zu werden.

Von Kathrin Werner

