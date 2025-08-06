Zum Hauptinhalt springen

Lesezeit: 2 Min.

Ausgefallene Eiscremesorten liegen im Trend, nicht nur in den USA. (Foto: Christina Horsten/dpa)

Ein amerikanischer Eishersteller bringt den vielleicht intimsten Sommergeschmack aller Zeiten: Muttermilch. Klingt absurd? Ist es auch. Aber offenbar nicht absurd genug, um kein Trend zu werden.

Von Kathrin Werner

Eis hat die Kraft einer Zeitmaschine. Egal, welche Sorte, Eis schmeckt nach Kindheit und Gras unter nackten Füßen, nach Sommersprossen und Sonnencreme und Köpper vom Einmeterbrett. Eine neue Eissorte allerdings versetzt nun noch weiter zurück, in die frühe Kindheit, die früheste, um genau zu sein.

