Kurssturz an der Börse, sinkende Verkaufszahlen und Attacken auf Showrooms: Tesla rutscht immer tiefer in die Krise. Selbst einstige Fans haben genug von Elon Musks politischen Umtrieben.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Manchmal sieht man am helllichten Tag einen silberfarbenen Panzer durch New Yorks Straßen kreuzen. Oder ist es ein Mondfahrzeug? Es gibt tatsächlich Menschen, die Elon Musks Tesla-Cybertruck für das beste Gefährt halten, um den Stadtverkehr zu bezwingen. Sie schaffen es sogar, damit einzuparken, was mit dem knapp sechs Meter langen Auto ein mittelgroßes Kunststück ist.