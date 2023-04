Teslas Cybertruck soll Ende des dritten Quartals in Produktion gehen.

Der Tesla-Chef will eine Welt mit nur noch selbstfahrenden E-Autos. Seinen Konzern sieht er dafür bestens aufgestellt. Auf kurzfristige Gewinne will er nicht setzen - großspurige Versprechen gibt er gerade auch keine ab. Was ist da los?