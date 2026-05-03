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Künstliche IntelligenzTreffen sich Elon Musk und Sam Altman vor Gericht

Lesezeit: 4 Min.

Die Gerichtszeichnung von Elon Musk im Zeugenstand, der von Sam Altmans Anwalt befragt wird.
Die Gerichtszeichnung von Elon Musk im Zeugenstand, der von Sam Altmans Anwalt befragt wird. Vicki Behringer/REUTERS

Die beiden Visionäre streiten darüber, welche Idee von der Zukunft mit KI der Menschheit nützt. Schon zum Auftakt verläuft der Prozess wie ein Shakespeare-Drama.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Wer alles schon im Frühling 2014 gewusst hat: Mike Judge. Das ist keine Anspielung darauf, dass dieser Rechtsstreit zwischen Elon Musk und seinem alten Weggefährten Sam Altman auch nur annähernd an „Beavis & Butt-Head“ erinnern könnte – die Serie, die Judge in den 1990ern für die MTV-Kids erfunden hat. Aus seiner Feder stammt auch „Silicon Valley“: die Persiflage auf die Tech-Branche, als Satire die Realität noch zu übertreffen vermochte. Von heute aus betrachtet wirken die sechs Staffeln wie eine Doku-Serie, dieser grandiose Satz von Judge beim Treffen damals wie eine Prophezeiung: „Leute, die heutzutage die größte Chance auf Erfolg haben: Das sind die, die am wenigsten mit Erfolg umgehen können.“

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