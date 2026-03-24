Musik kommt heutzutage nicht mehr von Schallplatten, Kassetten oder CDs, sondern aus dem Netz, als digitaler Datenstrom. So machen das mittlerweile die meisten Menschen. Das hat die Branche ziemlich verändert, die Einzigen, die dabei gut verdienen, sind die Musiklabels und die Crème de la Crème der Künstlerinnen und Künstler. Oder Betrüger.
Millionenbetrug mit KIGefälschte Songs und Hörer, aber echte Dollars
Lesezeit: 2 Min.
Man nehme Hunderttausende KI-Songs, Tausende Fake-Zugänge bei Streaming-Diensten und schon fließt das Geld. Jahrelang hat diese Strategie für einen 54-jährigen Musiker aus den USA funktioniert. Dann kam das FBI.
André Hoffmann:„Wir brauchen eine neue Art des Kapitalismus“
Milliardär André Hoffmann kommt aus einer der wohlhabendsten Familien der Schweiz und führt das Weltwirtschaftsforum. Ausgerechnet er kritisiert nun eine Welt mit zu vielen mächtigen Reichen.
Lesen Sie mehr zum Thema