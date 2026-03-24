Musik kommt heutzutage nicht mehr von Schallplatten, Kassetten oder CDs, sondern aus dem Netz, als digitaler Datenstrom. So machen das mittlerweile die meisten Menschen. Das hat die Branche ziemlich verändert, die Einzigen, die dabei gut verdienen, sind die Musiklabels und die Crème de la Crème der Künstlerinnen und Künstler. Oder Betrüger.