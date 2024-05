Von Kathrin Werner, Austin

Taylor Swifts Lied "Welcome to New York" ist eine Liebeserklärung an die große Stadt, das ständig Neue und die Veränderung. "Everybody here wanted something more. Searching for a sound we hadn't heard before", singt sie in dem Popsong. Swifts Fans können jetzt auch etwas Neues und Veränderung bekommen, ohne gleich nach New York ziehen zu müssen: Sie können in das Lied investieren.