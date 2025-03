Wegwerfen? Die wirklich gut klingende, damals sündteure Hi-Fi-Anlage? Viele zögern, wenn sie noch alte Verstärker, Receiver und Boxen haben oder bei einer Wohnungsauflösung darauf stoßen. Verkaufen lassen sie sich kaum, wenn es nicht ganz besonders edle Teile sind. Meist bleibt also ein Problem. So gut sie in ihrer Zeit waren, vor 30 oder auch 50 Jahren: Für die heutige Welt fehlt ihnen etwas Entscheidendes.

Denn die Musik kommt mittlerweile hauptsächlich aus dem Netz. Aus riesigen Rechenzentren mit gewaltigen Datenbanken, die digital codiert gespeichert und auf Abruf als Datenstrom an ein Endgerät gesendet – gestreamt – werden. Spotify, Apple Music, Youtube unlimited, Tidal, Deezer – sie alle und noch viele andere dieser Streamingdienste haben zwar nicht jede Aufnahme im Programm, die jemals produziert wurde. Aber bei weit mehr als 100 Millionen Stücken (Spotify) bleiben nicht viele Wünsche offen, wenn man einen solchen Dienst abonniert.

Die Frage ist also, wie die alte Anlage fit wird für die Streamingdienste. Das Schöne daran: Schon mit 20 Euro ist man dabei. Je nachdem, wie viel Geld man ausgeben und wie bequem man es haben will, kann es auch mehr kosten. Billiger als ein guter neuer Verstärker ist es in den meisten Fällen und nachhaltiger dazu. Hier die wichtigsten Methoden.

Bluetooth

Die Bluetooth-Funktechnologie ist der günstigste Weg, um Musik vom Tablet, Laptop oder vom Smartphone auf die Hi-Fi-Anlage zu bringen. Dafür gibt es kleine Adapterkästchen, etwas größer als eine Zigarettenschachtel, die über ein Netzgerät mit Strom versorgt und über ein Kabel mit Cinch- oder Klinkensteckern am Verstärker angeschlossen werden. Dabei nicht den „Phono“-Eingang nehmen, der würde den Klang verzerren. Stattdessen sollte man den für „Tape“ oder den „Aux“-Eingang wählen. Nun muss nur noch das Abspielgerät mit dem Bluetooth-Adapter verbunden werden, dann ist schon alles erledigt.

Es gibt allerdings auch einen Pferdefuß: Um Musik über Bluetooth zu übertragen, muss sie bei Bluetooth-Adaptern komprimiert werden – dabei gehen je nach Qualität der verwendeten Kompressionsalgorithmen, den sogenannten Codecs, Details verloren, oder es kommen Artefakte hinzu, etwa ein merkwürdiges Zirpen bei akustischen Gitarren. Bluetooth-Codecs wie AptX können Musik aber nahezu verlustfrei übertragen. Solche Adapter sind aber etwas teurer. Bei Bluetooth ist die Reichweite beschränkt. Geht man mit dem Handy, das die Musik an den Adapter sendet, aus dem Zimmer, wird die Übertragung oft schon unterbrochen.

Airplay

Der Funkstandard Airplay funktioniert anders als Bluetooth über das heimische Wlan. Da dieses mehr Kapazität bietet als Bluetooth, lassen sich darüber auch Musikdateien mit höherer Auflösung verlustfrei übertragen. Airplay wurde von Apple entwickelt, basiert aber auf ziemlich normaler Übertragung via Wlan. Daher können auch Smartphones oder Tablets mit Android-Betriebssystem Airplay zum Senden von Musikstreaming-Dateien nutzen. Es braucht dafür lediglich eine kostenlose App wie etwa Allcast. Somit können dann Abspielgeräte, die Airplay nutzen, genauso an die Hi-Fi-Anlage angeschlossen werden wie ein Bluetooth-Adapter. Airplay-Geräte gibt es ab etwa 100 Euro.

Streaming-Player

Diese Geräteklasse lässt sich am besten als Radiotuner fürs Streamingzeitalter beschreiben. Meist im Hi-Fi-Format gehalten, stellt man sie zu dem alten Verstärker dazu, der Anschluss funktioniert wie bei Bluetooth-Adaptern. Man ist jedoch nicht an Bluetooth gebunden. Die Player sind vielmehr selbst mit dem Internet verbunden und bieten verschiedene Streamingdienste an. Bei diesen muss man sich mit seiner Kennung anmelden, dann können die Player sich die Musik aus dem Netz holen; Smartphone und Co. dienen nur noch als Fernbedienung. Viele dieser Geräte empfangen auch Bluetooth-Funk, manche beherrschen Airplay und empfangen Digitalradio (DAB+).

Streaming-Receiver

Wer die oben genannten Geräte an einen alten Verstärker oder Receiver anschließt, muss diesen meist von Hand bedienen, weil es für die alten Geräte oft noch keine Fernbedienungen gab. Das gilt auch fürs Ein- und Ausschalten. Das lässt sich zwar auch mit einer fernsteuerbaren Funksteckdose regeln, noch bequemer ist es allerdings, einen Receiver zu kaufen, der Streaming kann und dazu auch noch fernsteuerbar ist. In diesen Geräten stecken ein Verstärker und ein Streaming-Player. Damit lassen sich zumindest noch die alten Boxen retten, die oft von ziemlich hoher Qualität, wenn auch größer als heutige Streaminglautsprecher sind. Sie lassen sich mit Fernbedienung oder auch per Smartphone-App steuern. Preislich ist das aber schon eine andere Liga, einige Hundert Euro werden da schnell fällig – der Preis für die Bequemlichkeit.