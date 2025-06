Fast ein Fünftel der Songs, die täglich auf Streaming-Plattformen hochgeladen werden, hat kein Mensch geschrieben oder gespielt, sondern eine künstliche Intelligenz. Was soll das?

Von Helmut Martin-Jung

So geht das heute: Schreib mir ein Lied, das klingt wie ein Schlager aus den 1960ern und nimm dazu folgenden Text … Was Sprachmodelle wie Chat-GPT schon länger können, beherrschen auch KI-Modelle für Musik immer besser. Die Methode ist im Wesentlichen dieselbe: Füttere eine künstliche Intelligenz mit einer Menge an Musik, und sie wird in der Lage sein, neue Lieder zu erzeugen. Schon heute seien 18 Prozent aller Songs, die pro Tag auf ihre Streaming-Plattform hochgeladen werden, zu 100 Prozent KI-generiert, berichtet das in Frankreich beheimatete Streaming-Portal Deezer. Mehr als 20 000 Stücke jeden Tag, Tendenz schnell steigend.