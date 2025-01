Die Brände in Kalifornien könnten zu einem der teuersten Feuer in der Geschichte des Bundesstaats werden. Schon 2024 haben Naturkatastrophen weltweit zu massiven Schäden geführt. Die Versicherungsbranche fordert Konsequenzen.

Von Jonas Tauber und Friederike Krieger, Berlin

Die schweren Brände in Kalifornien, die nun auch in den Hollywood Hills wüten, könnten zu einem der teuersten Feuer in der Geschichte des Bundesstaats werden. Der amerikanische Wetterdienst Accuweather schätzt die wirtschaftlichen Schäden auf 52 bis 57 Milliarden Dollar. Auch die Rechnung für die Versicherer dürfte hoch ausfallen. Die Bank J.P. Morgan rechnet mit versicherten Schäden von rund zehn Milliarden Dollar. Das hängt auch mit den hohen Gebäudewerten von durchschnittlich drei Millionen Dollar in der mit Villen gespickten Region zusammen.