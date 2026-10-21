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Munich Economic DebatesWenn das Aufstiegsversprechen nicht mehr gilt

Lesezeit: 2 Min.

„Die Rente ist sicher“, das war eines der Grundversprechen der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Doch gerade jüngere Menschen glauben nicht mehr daran.
„Die Rente ist sicher“, das war eines der Grundversprechen der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Doch gerade jüngere Menschen glauben nicht mehr daran.
Wolfgang Maria Weber/Imago

Ein Großteil der jungen Menschen glaubt nicht, dass man später von der Rente leben kann. Bei den „Munich Economic Debates“ zeigt sich erneut, da ist Vertrauen verloren gegangen. Alles entzündet sich am Streit um die Rente mit 63.

Von Oliver Klasen

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Es geht an diesem Abend darum, wie die Interessen von jungen Leuten in der Politik behandelt werden, oder genauer: zu wenig behandelt werden. Erstaunlich viele dieser jungen Leute, Schülergruppen und Studierende, sitzen im Publikum bei den Munich Economic Debates, einer Veranstaltungsreihe, die das Ifo-Institut und die Süddeutsche Zeitung ausrichten.

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