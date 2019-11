Die Türen öffnen sich. Es wäre jetzt nur ein kleiner Schritt nach vorne, nur einmal über die Kante. Man müsste sich nur an die Frau mit dem Anorak lehnen, mit der Hand einmal über den Herren mit dem Smartphone greifen und das Bein zwischen die Koffer der Stewardessen klemmen. Vielleicht bliebe es einem dann erspart, in den Nachbarn mit dem schweißnassen Hemd zu fallen, der gerade seinen ersten Call hat: "No, no, I'm in Munich!"

In der Großstadt sollte man kein Problem mit Nähe haben. Vor allem nicht um 7.55 Uhr. Schon um diese Uhrzeit kann man sich in München wie auf einem Festival fühlen, wie kurz vor dem Sprung in die Menge. Nur dass einen niemand vor zur Bühne trägt, niemand applaudiert. Stattdessen das übliche Signal. Die Türen schließen. Die Bahn fährt ab. In München scheitert man nämlich nicht erst bei der Suche nach einer Wohnung, nicht erst, wenn der Makler ruft: "Sie können alle wieder gehen, der Mann hier zahlt bar!" Man scheitert manchmal schon, wenn man nur drei Stationen mit der U2 fahren will.

‹ › Auf dem Oktoberfest ist es selbstverständlich immer zu voll. Aber wenn es ums Bier geht, nimmt der Münchner vieles in Kauf. Bild: Matthias Schrader/AP

‹ › Im Luftraum ist noch Platz. Zumindest bis Luftballons zum Platzkonzert der Wiesnwirte über der Bavaria Statue aufsteigen. Bild: Lino Mirgeler/dpa

‹ › Entschleunigung auf Bayrisch. Bild: Matthias Schrader/AP

‹ › Zwei Besucher eines Fahrgeschäfts kommen ins Schleudern. Bild: Felix Hörhager/dpa

‹ › Wachsende Ruhebedürfnisse im Umfeld des Oktoberfests. Bild: CHRISTOF STACHE/AFP

‹ › Bedienungen feiern im Hofbräu-Zelt das Ende der harten Arbeit auf der Wiesn. Natürlich im Getümmel. Bild: Felix Hörhager/dpa Wird geladen ...

Die deutschen Großstädte wachsen, und Jahr für Jahr verkünden die statistischen Ämter neue Rekorde: Berlin - 3,6 Millionen Einwohner! Hamburg - 1,8 Millionen! München - 1,5 Millionen! Die Menschen zieht es in die Städte wie die Mücken zum Licht. Und das versetzt wohl keine Großstadt so sehr in Stress wie München - gerade weil man hier im Süden nie im Stress sein wollte. Dabei ist München nicht unbedingt voller als andere Großstädte Deutschlands, als Hamburg oder Berlin zum Beispiel, aber deren Selbstbild passt immerhin zu den Realitäten auf den Straßen. In Berlin muss man sich nicht ständig anhören, wie wahnsinnig gemütlich das Leben in Neukölln sei, während neben einem jemand in den Mülleimer kotzt. In München dagegen singen die Menschen ein Prosit auf die Gemütlichkeit und beten, dass sich bitte nichts verändern möge. Mit dem leicht abgewandelten Slogan der Union von der vergangenen Bundestagswahl könnte die lokale CSU sicher punkten: Für ein München, in dem wir gut und gerne leben. #femidwgugl. Die CSU allerdings wirbt für die Kommunalwahl im Jahr 2020 nicht einmal mit Stillstand, sondern mit Rückschritt. Ihr Plan für die Zukunft lautet "wieder München werden", was einiges darüber aussagt, wie progressiv die CSU ist, aber auch einiges darüber, wie viel Fortschritt sie den Münchnerinnen und Münchnern zutraut. Dabei weiß wahrscheinlich niemand so genau, welche Gemütlichkeit da allzeit besungen wird, im Rathaus, in den Gaststätten und in den Zelten.

Das München der 1950er-Jahre, als man drei Autobahnen in der Innenstadt miteinander verbinden wollte, aus Nürnberg, Stuttgart und Salzburg?

Detailansicht öffnen Ganz schön viel los im Zug: 716 Millionen Fahrgäste beförderte die Münchner Verkehrsgesellschaft im Jahr 2017. (Foto: Florian Peljak)

Das München der 1960er-Jahre, als Siemens sein Hochhaus in Obersendling errichtete, damals mit 75 Metern das höchste Bürogebäude der Stadt? Das München der 1970er-Jahre, als die SBahn zum ersten Mal Zehntausende Menschen auf der Stammstrecke beförderte? München hat sich schon immer verändert, war vor vierzig Jahren schon teuer und vor zwanzig Jahren schon voll. Wer die alten Serien des Bayerischen Fernsehens kennt, weiß, dass die Leiden der Moderne so modern nicht sind. Hohe Mieten, verspätete Bahnen. Restaurants voller Yuppies. Alles schon da gewesen. In München gehört es zum guten Ton, sich über München zu beschweren. Über die Immobilienmakler, Restaurants mit Fusion- Küche, Friseurgeschäfte, Start-up-Unternehmerinnen, Touristen, die Schlauchboote auf der Isar. Das waren doch früher weniger? Retrotopia, ein Begriff des Soziologen Zygmunt Bauman, ist für viele Menschen eben verlockender als Utopia. Diese nostalgischen Gefühle beschrieb die Literaturwissenschaftlerin Svetlana Boym einmal als die "verzweifelte Sehnsucht nach Kontinuität in einer fragmentierten Welt". Nur, Kontinuität allein bringt eine Stadt nicht weiter. In München hat sich ohnehin zu lange zu wenig verändert, auf dem Wohnungsmarkt zum Beispiel. Die Stadtverwaltung hat viele Jahre zugesehen, wie die Zahl der Sozialwohnungen sank, und hat keine neuen Wohnungen gebaut. Erst im Sommer 2018 rangen sich die Politiker im Rathaus dazu durch, die einst fortschrittlichen, im Laufe der Jahre aber stumpf gewordenen Regeln für Investoren in manchen Vierteln zu verschärfen, und erst in diesem Sommer, die Mieten von Zehntausenden Wohnungen im Besitz der Stadt zu deckeln. Es gibt also kaum einen Grund, der Vergangenheit nachzutrauern. Auch wenn die Stadt es einem manchmal nicht leicht macht, auch wenn man sie manchmal verflucht, ist der Stress womöglich sogar Münchens einzige Chance. Man muss sich nur den menschlichen Körper ansehen, um zu verstehen, dass Stress nicht immer schlecht ist. Er warnt uns, versetzt uns in Alarmbereitschaft. Stress macht uns bereit für den Kampf und hilft uns in schwierigen Zeiten, in welchen sich München zweifelsohne befindet.

Detailansicht öffnen Ganz schön viel los auf den Straßen: Stau und stockender Verkehr auf der Leopoldstraße vor dem Siegestor. (Foto: Ralph Peters/imago)

Unter Druck verändert sich München. Eine leisere, grünere Stadt wird vorstellbar

Der Stresslevel ist mittlerweile so hoch, dass sich selbst diese Stadt mit den bisweilen erstaunlichen Beharrungskräften endlich verändert. In ein paar Jahren soll man das sogar von Weitem sehen können, im Westen sollen zwei 155 Meter hohe Türme in den Himmel ragen, obwohl die Münchnerinnen und Münchner bei einem Bürgerentscheid vor fünfzehn Jahren das Symbol der Großstadt noch aus der Großstadt verbannt hatten. Damals stimmten sie gegen weitere Hochhäuser, die höher als 100 Meter sind und damit die Frauenkirche überragen. Doch die Stadt verändert sich unter Druck. In den sonst so braven Vierteln haben im vergangenen Jahr Zehntausende gegen die hohen Mieten demonstriert: #ausspekuliert. Zehntausende sind in diesem Jahr für den Klimaschutz auf die Straße gegangen: #klimastreik. Und Zehntausende haben für ein Bürgerbegehren für bessere Radwege unterschrieben: #radentscheid. Auch deshalb scheint eine andere Stadt vorstellbar zu sein. Eine volle und dennoch leisere, grünere Stadt. Das nostalgische Bild der Gemütlichkeit ist zwar noch immer da, von einem kaum besuchten Englischen Garten etwa, in dem ein blondes Mädchen Gänseblümchen pflückt, wie es im neuen Werbespot der Stadtwerke zu sehen ist. Aber da ist nun auch ein anderes Bild einer Gemütlichkeit, die wenig mit den 1980er-Jahren zu tun hat, aber viel mit den 2020er-Jahren. In der Leopoldstraße, dem alten Boulevard, erwischt man sich bei dem Gedanken, wie die Straße wohl aussähe, wenn die Autos am Rand verschwunden wären. Allein schon, weil ein paar Kilometer weiter, in der Fraunhoferstraße, seit dem Sommer dieses Jahres tatsächlich 120 Karossen weniger stehen. Stattdessen finden sich auf dem Asphalt zwei dicke weiße Streifen. Zwei neue Radwege.

‹ › Zwei 155 Meter hohe Türme an der Paketposthalle im Westen der Stadt, Vorschlag des Architekturbüros Herzog & de Meuron. Bild: Herzog de Meuron

‹ › Seilbahn am Frankfurter Ring im Norden der Stadt, eine Machbarkeitsstudie läuft. Bild: Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr/Bauchplan (Simulation)

‹ › So soll der Hauptbahnhof nach dem Umbau aussehen. Bild: Auer und Weber Wird geladen ...

Die Gemütlichkeit von früher ist mit München als Dorf verbunden, in dem man um jeden Preis bewahrt, was war. Die Gemütlichkeit von heute mit München als Großstadt, in der man zugunsten von mehr Gelassenheit gerade das Bewährte hinterfragt. Diesen Sommer konnte man dabei zusehen, wie schnell sich das Bild Münchens verändern kann, als nicht mehr nur Autos, Fahrräder und Motorräder die Straßen unter sich aufteilten, sondern nach den E-Rollern noch die schmalen E-Scooter dazukamen. Erst zwei Tage waren sie in der Stadt, da sah man den Geschäftsmann schon auf dem kleinen Roller gen Feierabend fahren, zwei Studentinnen in eine lange Nacht und ein älteres Ehepaar behutsam zum Glascontainer. Die E-Scooter mögen ihr verkehrspolitisches Ziel verfehlt haben, weil sie kaum Autos zu ersetzen scheinen. Aber sie beweisen, wie neugierig eine Stadt sein kann und wie schnell sich ihre Bewohnerinnen und Bewohner zu eigen machen, was sie überzeugt.

Detailansicht öffnen Pia Ratzesberger ist Redakteurin für die Münchner Wirtschaft und lebt seit sieben Jahren in München. Wenn ihr die Stadt zu stressig wird, flüchtet sie an den Fluss. Selbst wenn es dort voll ist, entschädigt das Isarrauschen für alles.

Im Schlachthofviertel von München, in dem noch immer geschlachtet wird, liegt an einer Kreuzung dreier Straßen ein unscheinbarer Platz, auf dem früher zwanzig Autos parkten. Heute stehen dort ein Regal mit Büchern zum Tauschen, eine Wand zum Beschreiben und sechs Hochbeete. Der Platz sollte nur ein paar Wochen ohne Autos bleiben, dann wurden aus den Wochen Monate, und aus den Monaten wurde ein Jahr. Die Nachbarn pflegten die Beete, trugen die Ernte nach Hause, strichen die Wand und schirmten den Platz zur Straße hin ab. Sie nennen ihn nicht mehr Platz, sondern Piazza. Eine Piazza ist ein Ort zum Verweilen, ein Ort zum Erholen. Fern vom Stress. Den hat München noch immer, das wird sich so schnell nicht ändern, aber der Stress bringt auch neue Orte hervor, und manchmal sogar ein ganzes Theater. Gegenüber der Piazza stehen die Kräne für den Bau des neuen Volkstheaters, in zwei Jahren soll es eröffnen. Bis dahin wird es laut werden, es wird manchmal nach Blut riechen, wegen der Schlachthöfe, vieles wird sich verändern. Die Nachbarn sagen, die Piazza solle bleiben.