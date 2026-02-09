Der Moment, in dem das Militärische in die Küche kam, ist heute noch ziemlich gut dokumentiert. Eigentlich hatte Percy LeBaron Spencer aus West Newton, Massachusetts, ganz andere Pläne auf dem Tisch. Er saß in einem militärischen Forschungslabor der US-Firma Raytheon, um elektronische Röhren, die Mikrowellen erzeugten, für Radarsysteme zu testen. Ziel war unter anderem, nach neuen Technologien zur Überwachung feindlicher Kriegsflugzeuge zu forschen. Der Zweite Weltkrieg war gerade vorbei, dafür zog der Kalte Krieg mit voller Wucht auf. Forschungslabore, in denen es um modernere Waffensysteme ging, hatten Hochkonjunktur. Anfang 1950 endeten Spencers Versuche mit einem Patent mit der Nummer 2495429. Und einem Gerät, mit dem Speisen mithilfe von Mikrowellenstrahlung erhitzt werden können. Die „Mikrowelle“ war geboren. Sie hatte zwar wenig mit Feindüberwachung zu tun, war aber auch ganz brauchbar.