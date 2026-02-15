Man muss durch diese Stadt laufen, um zu sehen, wie das Militärische gerade immer näher an den Alltag der Menschen heranrückt. Zum Beispiel an diesem Donnerstag, gleich hinter dem alten Botanischen Garten in München. Hier steht das „Park Café“, eine Art neoklassizistischer Palazzo mit langer Geschichte und einem schönen Biergarten. Eine der gerade sehr angesagten „Retro trifft auf Design-Moderne“-Locations, die auf ihre Homepage folgendes Motto geschrieben hat: