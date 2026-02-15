Zum Hauptinhalt springen

Rüstungsfirmen auf der Münchner SicherheitskonferenzRaketen, Drohnen und Leberkäse

Lesezeit: 8 Min.

Wir hätten dies hier im Angebot: Der Drohnenhersteller Helsing wirbt während der Sicherheitskonferenz großflächig für seine Kampfdrohnen.
Wir hätten dies hier im Angebot: Der Drohnenhersteller Helsing wirbt während der Sicherheitskonferenz großflächig für seine Kampfdrohnen. (Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa)

Die einen stellen eine Rakete vor ein Café, andere tapezieren die Stadt mit Bildern von Waffen. Wie sich die Rüstungsindustrie bei der Münchner Sicherheitskonferenz in Stellung bringt.

Von Thomas Fromm und Anna Lea Jakobs, München

Man muss durch diese Stadt laufen, um zu sehen, wie das Militärische gerade immer näher an den Alltag der Menschen heranrückt. Zum Beispiel an diesem Donnerstag, gleich hinter dem alten Botanischen Garten in München. Hier steht das „Park Café“, eine Art neoklassizistischer Palazzo mit langer Geschichte und einem schönen Biergarten. Eine der gerade sehr angesagten „Retro trifft auf Design-Moderne“-Locations, die auf ihre Homepage folgendes Motto geschrieben hat:

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite