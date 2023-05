Ein Konzeptauto von Mercedes auf der IAA in München 2021.

Die deutsche IAA kooperiert in diesem Jahr mit dem weltweit wichtigsten Elektroauto-Kongress - und holt sich damit auch die Kommunistische Partei ins Boot.

Von Christina Kunkel, München, und Florian Müller, Peking

Zu kleinteilig, zu provinziell, keine richtige Automesse: Das Fazit nach der ersten Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in München 2021 fiel bei vielen Besuchern recht bescheiden aus. Zur Neuauflage vom 5. bis 10. September dieses Jahres hat der Veranstalter, der Verband der Automobilindustrie (VDA), bereits einige Veränderungen am Konzept bekannt gegeben. Kürzer soll sie werden und mehr Möglichkeiten für Testfahrten soll es geben. Was der VDA bislang noch nicht verkündet hat: Man hat sich dieses Jahr Verstärkung aus China geholt.