Meinung Automesse IAA : Die deutschen „Tesla-Killer“ sind endlich da Kommentar von Christina Kunkel 7. September 2025, 15:54 Uhr | Lesezeit: 2 Min. |

Der Stand des Autobauers Mercedes auf der IAA in München. (Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Mal eine gute Nachricht von der IAA: Volkswagen, BMW und Mercedes sind mit ihren E-Autos ganz vorne mit dabei. Nur manche Politiker glauben leider immer noch, der Verbrenner könne Deutschland retten.

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback