Es wäre das Beste, Markus Söder einfach zu ignorieren. Oder genauer gesagt: seine Rettungspläne für die deutsche Autoindustrie. Kurz vor Beginn der Autoausstellung IAA in München hat sich Bayerns Ministerpräsident zehn Punkte ausgedacht, wie die Autoindustrie aus der Krise kommt. Inhaltlich gibt es nichts Neues. Kurzzusammenfassung: Alle Ziele und Vorgaben fallen lassen. Verbrenner forever! Klimaschutz ade!
Mal eine gute Nachricht von der IAA: Volkswagen, BMW und Mercedes sind mit ihren E-Autos ganz vorne mit dabei. Nur manche Politiker glauben leider immer noch, der Verbrenner könne Deutschland retten.
BMW kennt jeder, aber wer ist Xpeng? Eine jener Firmen, die deutsche Hersteller in Bedrängnis bringen. Was ist da los, mit den Deutschen und den Autos? Ein Streifzug durch München, kurz vor der Messe IAA.
