Nach dem Anschlag von München spricht DGB-Chefin Yasmin Fahimi darüber, was die Tat in der Gewerkschaftsbewegung auslöst. Sie fordert in den Betrieben eine Brandmauer gegen die AfD und macht einen Vorschlag, wie Deutschland aus der Krise kommt.

Interview von Detlef Esslinger und Benedikt Peters

Yasmin Fahimi wäre die Hauptrednerin gewesen bei einer Kundgebung der Gewerkschaft Verdi am vergangenen Donnerstag in München, die dann nicht stattfand. Ein Attentäter raste mit seinem Auto in einen Demonstrationszug, der auf dem Weg zu der Kundgebung war. Ein zweijähriges Kind und seine Mutter starben, 38 weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Im Interview spricht die DGB-Chefin darüber, was der Anschlag mit den Gewerkschaften macht. Sie schildert ihre Sicht auf die Migrationsdebatte und die AfD und erklärt, wie sie sich eine Reform der Schuldenbremse vorstellt.