VerteidigungJoint Venture will Drohnen bei München bauen

Lesezeit: 2 Min.

In der Nähe von München sollen bald Drohnen für den ukrainischen Verteidigungskampf gefertigt werden.
In der Nähe von München sollen bald Drohnen für den ukrainischen Verteidigungskampf gefertigt werden. (Foto: Auterion)

Die Rüstungsindustrie soll schneller werden: Ein internationales Softwareunternehmen und eine ukrainische Firma möchten in wenigen Monaten mit der Produktion starten. Es geht um Hunderttausende Fluggeräte.

Von Anna Lea Jakobs

Drohnen für den Krieg gegen Russland: Die ukrainische Firma Airlogix will in spätestens vier Monaten gemeinsam mit der Software-Firma Auterion in der Nähe von München mit dem Bau der unbemannten Fluggeräte beginnen. Auterion-Chef Lorenz Meier sagte der Süddeutschen Zeitung, dass Airlogix die Drohnen baue, während Auterion die Software liefere. „Gefertigt in Deutschland für die Ukraine“, sagt Meier.

