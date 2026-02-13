Drohnen für den Krieg gegen Russland: Die ukrainische Firma Airlogix will in spätestens vier Monaten gemeinsam mit der Software-Firma Auterion in der Nähe von München mit dem Bau der unbemannten Fluggeräte beginnen. Auterion-Chef Lorenz Meier sagte der Süddeutschen Zeitung, dass Airlogix die Drohnen baue, während Auterion die Software liefere. „Gefertigt in Deutschland für die Ukraine“, sagt Meier.
VerteidigungJoint Venture will Drohnen bei München bauen
Die Rüstungsindustrie soll schneller werden: Ein internationales Softwareunternehmen und eine ukrainische Firma möchten in wenigen Monaten mit der Produktion starten. Es geht um Hunderttausende Fluggeräte.
Von Anna Lea Jakobs
