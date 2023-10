Für Dieter Müller, den Gründer von Motel One, ging es viele Jahre lang nur aufwärts. Nun haben Hacker die Kundendaten der Firma gestohlen, ausgerechnet in der vergangenen Woche.

Von Lea Hampel

In neun von zehn Fällen, hat Dieter Müller mal erzählt, erkennen ihn seine Mitarbeiter, wenn er in einem seiner Häuser ist. Unter den Kunden dürften es weniger sein. Er ist nicht einer dieser Manager, die dauernd in Talkshows sitzen. Umso bekannter ist das, womit er sein Geld verdient: die Übernachtung für eher wenig Geld in zentraler Lage in Städten von Wien bis Madrid. Dieter Müller hat vor 23 Jahren Motel One gegründet. Er hat das Bild deutscher Innenstädte verändert und die gesamte Hotelbranche geprägt. Seit vergangener Woche dürfte Müller aber auch dem ein oder anderen Kunden bekannter sein. Hacker haben Tausende Übernachtungsdaten, auch die von ihm und seiner Frau, ins Darknet gestellt.