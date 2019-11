Gefüllte gelbe Müllsäcke hängen in einer Berliner Straße am Gartenzaun zur Abholung bereit.

Die Menge an Verpackungsmüll in Deutschland ist erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Im Jahr 2017 fielen insgesamt 18,7 Millionen Tonnen davon an, wie das Umweltbundesamt am Montag mitteilte. Das entspricht drei Prozent mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt ergibt sich aus der Verpackungsmenge ein Müll-Aufkommen von 226,5 Kilogramm pro Person - private Verbraucher haben daran jedoch "nur" einen Anteil 107 Kilogramm pro Kopf. 53 Prozent der Verpackungsabfälle fällt also nicht im Haushalt an.

Gründe für das steigende Müllaufkommen sind dem Umweltbundesamt zufolge unter anderem der anhaltende Trend, sich Produkte aller Art vor die Haustür liefern zu lassen. Hinzu komme, dass sich Verbraucher trotz aller Sensibilisierung weiterhin kleine Portionen Essen und Trinken in Einwegboxen und -bechern aushändigen lassen, statt auf langlebigere Mehrwegbehälter zurückzugreifen. Allerdings ist hier sowohl bei den Verbrauchern als auch von Seiten der Gastronomen viel passiert. Es ist also durchaus denkbar, dass das Verpackungsaufkommen zuletzt zurückgegangen ist, die nun veröffentlichten Zahlen das aber nicht wiederspiegeln.

Wie dem auch sei: "Wir verbrauchen viel zu viele Verpackungen", sagt die Präsidentin des Umweltbundesamts Maria Krautzberger. Das sei nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern gehe auch mit einem enormen Ressourcenverbrauch einher. Gleichzeitig müssten Abfälle möglichst schon in der Produktionsphase vermieden werden. "Auf unnötige und unnötig materialintensive Verpackungen sollte verzichtet werden." Darüber hinaus braucht es laut Krautzberger "viel mehr Mehrweg", nicht nur bei Mineralwasser und Bier. "Auch den Kaffee kann man im Mehrwegbecher mitnehmen, und wer sein Essen mitnimmt, sollte das auch in Mehrwegbehältern tun können."

Verpackungsmüll wird oft recycelt - aber es ist kompliziert

Das Umweltbundesamt argumentiert, in Deutschland falle zwar viel Verpackungsmüll an, es werde aber auch viel davon recycelt. Schließlich ist kaum etwas ist so deutsch wie Mülltrennung und Recycling, so die gängige Auffassung. Die tatsächliche Recyclingquote ist jedoch extrem vom Material abhängig. So ist die Quote bei Papier und Karton mit 87,6 Prozent und bei Glas mit 84,4 Prozent vergleichsweise hoch. Bei Verpackungen aus Kunststoff gibt das Umweltbundesamt eine Wiederverwertungsquote von nahezu 50 Prozent an - Experten gehen jedoch eher von etwa 30 Prozent aus.

Grund dafür ist einerseits, dass Plastikverpackungen in Deutschland bereits als "recycelt" gelten, sobald sie in einer Sortieranlage ankommen - unabhängig davon, ob sie letztendlich wirklich recycelt werden können oder doch verbrannt werden müssen. Letzteres ist ziemlich häufig der Fall, da etwa ein Drittel der Verpackungen, die im Gelben Sack landen, als "nicht recyclingfähig" gelten. Sie sind entweder sogenannte "Fehlwürfe", stark verschmutzt oder bestehen aus Verbundmaterialien, die in den Anlagen nur schwer voneinander zu trennen sind. Noch ist hierzulande daher der Kreislauf, in den alles Plastik im Idealfall gelangen soll, damit aus alten Verpackungen wieder neue werden, zu großen Teilen Fiktion.