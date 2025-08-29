Leere Pizzakartons im Park, Glasflaschen in der Fußgängerzone: Achtlos weggeworfener Müll wird in deutschen Städten zunehmend zur Belastung. Höchste Zeit also für mehr Eigenverantwortung.

Es hätte ein Sommermärchen werden können. Untertitel der möglichen Verfilmung: Die Menschen erobern sich die Straße zurück. Diese Chance eröffnete eine Großbaustelle in der Leipziger Südvorstadt: Dort, wo sich sonst jede Menge Autos durch den Verkehr quälen, rollte Ende Juni plötzlich gar nichts mehr. Die Straßenbahngleise sowie Rohre zur Wasser- und Fernwärmeversorgung mussten erneuert werden, und das brachte zunächst einmal ungewohnte Entschleunigung in das lebendige Viertel. Außer an den lauen Sommerabenden, an denen Feiernde die ruhende Baustelle zur Partylocation umfunktionierten. Jetzt, wo die Autos weg waren, zog wieder das Leben auf die Straße. Da entflammte eine Prise Großstadtromantik.