Es war Luka Mucics Premiere, und er spürte direkt kräftigen Gegenwind. Der 54-Jährige führt seit Januar Europas größten Wohnungskonzern Vonovia, an diesem Donnerstag präsentierte er erstmals die Jahresbilanz. Die fiel solide aus, trotzdem sank der Aktienkurs des Bochumer Dax-Mitglieds deutlich. Das hatte auch mit den jüngsten Entwicklungen des Irankriegs zu tun. Investoren fürchten, dass eine Energiekrise und mehr Inflation zu höheren Zinsen führen. Schlecht für ein Unternehmen mit 40 Milliarden Euro Schulden.
VonoviaDeutschlands größter Vermieter verdient mehr – und will Häuser verkaufen
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Der neue Vonovia-Chef Luka Mucic präsentiert erstmals die Bilanz. Mieten und Gewinne von Deutschlands größtem Wohnungskonzern steigen. Doch Mieterschützer sind sauer – und Investoren beunruhigt wegen der hohen Schulden.
Von Björn Finke, Düsseldorf
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