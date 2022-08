Von Simon Hurtz, Berlin

Am traurigsten ist der Tod, wenn niemand mehr da ist, der trauert. So starb der Internet Explorer. 27 Jahre lang wurde der Browser gepflegt, genutzt, gehasst, bis er am Ende allen einfach nur noch egal war. Als Microsoft vor zwei Monaten aufhörte, Sicherheitsupdates zu veröffentlichen, löste das nur eine Emotion aus: Erleichterung. Endlich ist der digitale Dino weg.